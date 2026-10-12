Chances de rebaixamento do Corinthians sobem para 41% após atropelo do Palmeiras

O Corinthians foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1 no domingo, 11, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se afundou ainda mais na tabela da competição. Com o resultado, o time paulista encostou de vez na zona de rebaixamento e viu suas chances de queda para a Série B aumentarem ainda mais.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube alvinegro tem 41,1% de possibilidade de rebaixamento.

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Com o resultado do fim de semana, o Corinthians mergulhou ainda mais na crise que vem vivendo e chegou à 8ª derrota seguida no Brasileirão. A última vitória da equipe na competição foi há pouco mais de dois meses, quando derrotou o Bragantino, fora de casa, por 2 a 0, no dia 9 de agosto.

Desde então, emplacou a sequência negativa, que custou a demissão de Fernando Diniz e a aproximação perigosa da zona de rebaixamento. Estacionado nos 32 pontos, o clube está na 16ª colocação, com a mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro do Z-4, escapando do descenso, por enquanto, pelos critérios de desempate.

Buscando reagir no Campeonato Brasileiro, o Corinthians anunciou seu novo técnico e apostou em Clarence Seedorf para salvar a equipe. Porém, o treinador holandês não dirige um clube desde 2019, e seu último trabalho foi à frente da seleção camaronesa.

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Com a semana livre, a equipe alvinegra volta a campo apenas na próxima segunda-feira, 19, quando encara o Vitória, em um confronto direto na parte de baixo da tabela. O duelo será às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.