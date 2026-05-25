Champions League 26/27 já tem 29 dos 36 classificados; veja os times

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Mesmo antes do encerramento completo da atual temporada europeia, a Champions League 2026/27 já conhece 29 dos 36 clubes que disputarão sua fase de liga. A próxima edição do principal torneio de clubes da Europa começará com as fases preliminares em julho de 2026, enquanto a etapa principal tem início em setembro.

A decisão do torneio acontecerá em 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri, palco que voltará a receber uma final da competição após a edição de 2019. O campeão, além do troféu europeu, assegurará vaga automática na Champions seguinte, na Supercopa da Uefa, na Copa Intercontinental e no Mundial de Clubes de 2029.

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O modelo da competição seguirá com 36 participantes na fase de liga. As vagas são distribuídas entre os campeões continentais, os principais campeonatos nacionais, bônus por desempenho europeu e classificados via eliminatórias.

Até o momento, 29 equipes já estão confirmadas.

CONFIRA OS CLUBES CLASSIFICADOS PARA A CHAMPIONS LEAGUE 2026/27

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- Arsenal

- Manchester City

- Manchester United

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- Aston Villa

- Liverpool

- Inter de Milão

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- Napoli

- Roma

- Como

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- Barcelona

- Real Madrid

- Villarreal

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- Atlético de Madrid

- Real Betis

- Bayern

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- Borussia Dortmund

- RB Leipzig

- Stuttgart

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- PSG

- Lens

- Lille

- PSV

- Feyenoord

- Porto

- Sporting

- Club Brugge

- Slavia Praga

- Galatasaray

- Shakhtar Donetsk

As sete vagas restantes ainda serão preenchidas entre campeões continentais, classificados via ligas nacionais e equipes oriundas das fases preliminares organizadas pela Uefa.

A DISTRIBUIÇÃO OFICIAL DAS 36 VAGAS FUNCIONA DA SEGUINTE MANEIRA:

1 vaga para o campeão da Champions 2025/26;

1 vaga para o campeão da Liga Europa 2025/26;

4 vagas para Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha;

3 vagas para a França;

2 vagas para a Holanda;

1 vaga para Portugal, Bélgica, República Tcheca e Turquia;

2 vagas extras por desempenho europeu;

7 vagas via qualificatórias da Uefa.