Champions League 26-27: veja todos os times classificados à fase de liga da competição
As últimas vagas para a fase de liga da Champions League foram preenchidas. Após a rodada final dos playoffs, disputada nesta quarta-feira, 26, Fenerbahçe, AEK Atenas, Slovan Bratislava e Viking FK garantiram presença na competição continental.
O time turco venceu o Lyon e assegurou o retorno ao torneio após 18 anos. Na Grécia, o AEK Atenas superou o Levski Sofia, enquanto o Slovan Bratislava passou pelo NK Celje. Já o Viking FK eliminou o Dinamo Zagreb e fechou a lista de classificados da rodada.
Com os novos participantes, a próxima etapa terá 36 equipes. Outros 29 clubes avançaram diretamente, enquanto três haviam se classificado no dia anterior.
O sorteio da tabela de jogos está marcado para 27 de agosto, enquanto a fase de liga da competição começa em 8 de setembro.
Sorteio definirá os adversários de cada equipe na fase de liga
Cada equipe será sorteada para enfrentar dois adversários de cada um dos quatro potes, com um jogo em casa e outro fora contra representantes de cada grupo. Clubes do mesmo país não poderão se enfrentar, enquanto haverá limite de dois adversários de uma mesma associação nacional.
Ao todo, serão oito partidas contra adversários diferentes, sendo quatro como mandante e quatro como visitante. Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto aqueles que terminarem entre a nona e a 24ª posição disputarão os playoffs por uma vaga na próxima fase.
Confira divisão das equipes para o sorteio
Pote 1
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
Real Madrid
Liverpool
Inter Milan
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atlético Madrid
Pote 2
Borussia Dortmund
Roma
Sporting CP
Aston Villa
Porto
Manchester United
Club Brugge
Real Betis
PSV Eindhoven
Pote 3
Feyenoord
Lille
Bodø/Glimt
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
Fenerbahce
Pote 4
Slavia Prague
VfB Stuttgart
LASK
Como
Lens
Sabah
AEK Atenas
Slovan Bratislava
Viking FK