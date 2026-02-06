Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina acontece nesta sexta (06)
O Brasil tem chances de levar uma medalha inédita nos Jogos de Inverno
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina começam oficialmente nesta sexta-feira (06) na Itália, com a realização da cerimônia de abertura, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão. Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade conduzirá a bandeira olímpica ao lado de outras sete personalidades também convidadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e a organização dos Jogos. Os porta-bandeiras da delegação brasileira serão os atletas Nicole Silveira (skeleton) e Lucas Pinheiro Braathen (esqui alpino).
A festa de abertura ocorrerá simultaneamente nas cidades de Predazzo, Livigno e Cortina d’Ampezzo. Ao longo da cerimônia, estão programadas apresentações de grandes nomes da música internacional, como os cantores Andrea Bocelli e Laura Pausini -ambos italianos, Mariah Carey (Estados Unidos) e o pianista chinês Lang Lang, integrante da Orquestra Filarmônica de Viena.
A Olimpíada de inverno reúne mais 3 mil atletas de 90 países, nos próximos 15 dias. Entre eles, estarão 14 brasileiros que representarão o país em cinco das 16 modalidades do evento: bobsled, esqui alpino, esqui cross-country, skeleton e snowboard. Algumas modalidades – curling, hóquei no gelo e snowboard - iniciaram as disputas antes mesmo da abertura dos Jogos, na última quarta (04).
O Brasil tem chances de levar uma medalha inédita nos Jogos de Inverno, após Lucas Pinheiro Braathen, Nicole Silveira e Pat Burgener (snowboard) subirem ao pódio em etapas da Copa do Mundo, na atual temporada, iniciada em novembro. Até hoje, o melhor resultado da história foi obtido há uma década pela carioca Isabel Clark, que ficou na nona colocação no snowboard cross, durante os Jogos de Turim (Itália).
Os primeiros brasileiros a estrear em Milão-Cortina Jogos serão Bruna Moura, Eduarda Ribera e Manex Silva, que disputarão as provas classificatórias de esqui cross-country (corrida de velocidade), a partir das 5h15 (horário de Brasília), na cidade de Tesero. Já as últimas competições serão com os atletas do bobsled 4-man (Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira), na cidde de Cortina d’Ampezzo, a partir das 6h de 22 de fevereiro, dia do encerramento dos Jogos.
Agenda do Brasil em Milão-Cortina
TERÇA-FEIRA (10)
- 5h15 - Esqui Cross-Country — Sprint feminino (prova classificatória) – Bruna Moura, Eduarda Ribera
- 5h55 - Esqui Cross-Country — Sprint masculino (classificatória) – Manex Silva
QUARTA (11)
- 15h30 e 16h27 - Snowboard Halfpipe — Classificação masculina (descida 1 e 2) – Pat Burgener, Augustinho Teixeira
QUINTA (12)
- 9h - Esqui Cross-Country — 10 km feminino (técnica livre) – Bruna Moura, Eduarda Ribera
SEXTA (13)
- 7h45 - Esqui Cross-Country — 10 km masculino (técnica livre) – Manex Silva
- 12h e 13h48 – Skeleton — Descidas 1 e 2 (feminino) – Nicole Silveira
- 15h30 - Snowboard Halfpipe — Final masculina (3 descidas)
SÁBADO (14)
- 6h e 9h30 - Esqui Alpino — Slalom gigante masculino (descidas 1 e 2) – Lucas Pinheiro Braathen
- 14h e 15h44 - Skeleton — Descidas 3 e 4 (feminino) – Nicole Silveira
SEGUNDA (16)
- 6h e 7h57 – Bobsled 2-man — Descidas 1 e 2 – equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*
- 6h e 9h30 - Esqui Alpino — Slalom masculino – descidas 1 e 2 - Lucas Braathen
TERÇA (17)
- 15h e 17h05 - Bobsled 2-man — Descidas 3 e 4 – equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*
QUARTA (18)
- 5h45 – Esqui Cross-Country — Sprint por equipes femininas (classificatória) - Eduarda Ribera e Bruna Moura
- 6h e 9h30 - Esqui Alpino — Slalom feminino – descidas 1 e 2 – Alice Padilha
SÁBADO (21)
- 6h e 7h57 - Bobsled 4-man — Descidas 1 e 2 – Brasil - equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*
DOMINGO (22)
- 6h e 8h15 Bobsled 4-man — Descidas 3 e 4 – Brasil - equipe: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luís Bacca e Gustavo Ferreira*
Informações: Agência Brasil
📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão