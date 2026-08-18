CEO da Premier League detona plano de Gianni Infantino: 'Apertou o botão de autodestruição'

O britânico Richard Masters comentou, nesta terça-feira, 18, sobre o plano de Gianni Infantino em buscar investimento privado para comercializar os direitos comerciais da Copa do Mundo. O CEO da Premier League detonou a tentativa do presidente da Fifa e prestou apoio para a Federação Inglesa de Futebol (FA).

"Este é um problema criado pela própria Fifa. A organização apertou o botão de autodestruição, e as consequências disso influenciam as soluções que precisam ser encontradas", afirmou Richard em entrevista à BBC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O executivo mostrou suporte ao posicionamento da FA, que retirou seu apoio ao dirigente suíço. "Não acho que a Fifa deveria sequer cogitar vender uma participação na Copa do Mundo. Eles são uma organização sem fins lucrativos. Deveriam, na verdade, preservar essa competição como um patrimônio em benefício do futuro do futebol", completou.

Apesar da crise enfrentada na entidade, Infantino tentará se reeleger para o cargo de presidente da instituição, em eleição que acontece em março de 2027. Até o momento, nenhum outro candidato apareceu como seu concorrente.

"Acho que um eventual candidato de união deveria ter em sua agenda a reforma da Fifa e, talvez, até mesmo uma reforma do papel do presidente e de como ele se relaciona com essas questões", finalizou Masters para a BBC.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Richard Masters ocupa a posição de CEO da Premier League desde o final de 2019. Antes, ele atuou na liga como diretor de vendas e marketing e diretor gerente.