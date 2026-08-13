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CEO da Cadillac nega interesse em Rafael Câmara para temporada de 2027: 'Não tem fundamento'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O norte-americano Dan Towriss, CEO da equipe da Cadillac na Fórmula 1, negou o interesse em trazer o brasileiro Rafael Câmara para a próxima temporada da categoria.

"Eu sei que há alguns rumores por aí com alguns dos pilotos jovens. Eles não têm fundamento, então não é algo em que eu focaria. Não estamos focados nisso no momento", disse o empresário em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira.

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Apesar do posicionamento, Dan afirmou que os planos da escuderia para 2027 podem mudar. "Temos dois pilotos experientes com os quais estamos muitos felizes, eles estão impulsionando a equipe. Mas vou colocar a ressalva. É Fórmula 1, e as coisas sempre podem mudar", completou.

A temporada da Fórmula 1 volta para o GP da Holanda entre os dias 21 e 23 de agosto para a 12ª etapa. O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera o campeonato, com 219, contra 169 do inglês Lewis Hamilton, da Ferrari. O também britânico George Russel, da Mercedes, é o terceiro, com 160 pontos.

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Fórmula 1/Cadillac/Rafael Câmara
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