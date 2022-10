Ceni elogia Reinaldo, mas não garante permanência do lateral no São Paulo

Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)

Autor dos gols do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, neste domingo, o lateral-esquerdo Reinaldo tem futuro indefinido no Morumbi. O jogador de 32 anos ainda conversa com a diretoria sobre a possibilidade de renovação do seu contrato, que termina em dezembro. Em entrevista coletiva após o jogo em Caxias do Sul, o técnico Rogério Ceni elogiou o atleta, mas também não soube dizer se ele ficará no clube em 2023.

"Sei que ele está conversando com o Rui (Costa, diretor de futebol), mas não foi passado para mim o que tem de diferença", comentou Ceni. "É um jogador de muita qualidade técnica, bate bem na bola, acha bons passes, é tecnicamente muito refinado para um lateral-esquerdo. Não é mais um garoto, mas está em uma idade boa. É uma questão do clube e do Reinaldo conversarem para ver o que vai ser feito", concluiu.

Rogério Ceni também comentou sobre o planejamento do São Paulo para 2023. Também sem saber se vai permanecer como técnico do clube na próxima temporada, o comandante tricolor vê a diretoria "sem pressa" para finalizar a renovação com uma série de jogadores em final de contrato. Além de Reinaldo, os experientes Rafinha, Miranda e Eder têm vínculo se encerrando em dezembro. Igor Gomes tem acordo até março e já pode assinar pré-contrato com outra equipe. Luizão, titular contra o Juventude, fica até janeiro, a princípio.

"O clube está tentando também se ajustar financeiramente, diminuir um pouco a folha de pagamento. Com isso nem sempre consegue chegar a um acordo de forma mais rápida, mas não vejo que a coisa precise ser acelerada", argumentou Ceni. "Gosto de todos eles, mas o que a direção tem em mente é diminuir a folha salarial para o ano que vem. Talvez não dê para renovar com todos, mas com quem eles conseguirem chegar a um denominador comum, tenho certeza que em breve comunicarão."

O São Paulo ocupa a oitava colocação do Brasileirão, com 47 pontos, e segue firme na briga por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. O time de Rogério Ceni volta a campo na quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Atlético-GO, no Morumbi, pela 34ª rodada do campeonato.