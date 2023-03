Ceni ajusta defesa são-paulina com Arboleda de volta para ser o 'líder' do setor

(via Agência Estado)

O técnico Rogério Ceni tem muitos desfalques para trabalhar seu São Paulo ideal. Mas com as peças que tem à disposição, ele vem fazendo de tudo para dar entrosamento de olho nas estreias na Copa do Brasil e no Brasileirão. Em jornada dupla nesta quarta-feira, trabalhou bastante a parte tática e deu ênfase à defesa, que terá Arboleda como líder.

O equatoriano já está totalmente recuperado da ruptura de ligamento do tornozelo esquerdo e também livre do incômodo de uma tendinite no joelho. "Inteiro", ouviu bastante orientação de Ceni nas atividades desta quarta à tarde.

O treinador trabalhou bastante o posicionamento e a movimentação defensiva da equipe Arboleda será a voz de Ceni em campo e ouviu muitas dicas e recomendações de como o ex-goleiro quer que o time fique na sua linha de quatro atrás. Diego Costa deve ser o parceiro do equatoriano quando estiver apto fisicamente.

Com as cirurgias de Igor Vinícius e Welington, as alas devem ser ocupadas por Rafinha, que trabalhou na atividade seu dores e com uma dúvida na esquerda, com Caio Paulista podendo aparecer como dono da posição que já vinha exercendo no Fluminense apesar de ser atacante.

O dia começou com uma espécie de coletivo, com treino de enfrentamento de 11 contra 11. Ceni testou algumas variações, com Wellington Rato na armação sendo auxiliado por Luciano. O time fechou o dia aprimorando as finalizações, sobretudo com os jogadores chegando na área após boas tramas ou cruzamentos.