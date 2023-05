Celtics vencem mais uma e levam final do Leste da NBA para o 6º jogo

O Boston Celtics ainda sonha na NBA. O então favorito ao título venceu a segunda contra o Miami Heat, na noite desta quinta-feira, e está a uma vitória de empatar a série melhor de sete jogos. Em casa, os Celtics venceram por 110 a 97, ganhando confiança após situação traumática no confronto, em que o Miami chegou a liderar por 3 a 0.

continua após publicidade

Os Celtics, contudo, seguem em posição delicada, apesar de terem forçado a disputa do sexto jogo da série. Isso porque a partida agora será disputada na casa do Heat, na Flórida, na noite de sábado. Se os anfitriões vencerem, fecharão a série e garantirão a vaga na grande final da NBA.

Contra o time de Boston está a tradição e o peso da história da NBA. Nunca no campeonato um time conseguiu reverter uma desvantagem de 3 a 0 numa série de playoffs. No total, 150 times se encontraram nesta situação difícil ao longo da história da competição. E nenhum conseguiu buscar a grande virada.

continua após publicidade

"Nossas costas estão contra a parede e vamos ficar juntos. Estamos competindo num nível muito alto para podermos ter uma chance", disse o técnico dos Celtics, Joe Mazzulla. Do outro lado, o Heat parece não se abater com a segunda derrota seguida. "Vamos sempre manter a postura positiva, sabendo que podemos e vamos vencer esta série. Só temos que fechar o confronto em casa", projetou Jimmy Butler, maior referência da equipe da Flórida.

Contando com o apoio da torcida, os Celtics resolveram a partida ainda no primeiro tempo. Somente no primeiro quarto, abriram 15 pontos no placar. A vantagem aumentou no segundo período. O Heat esboçou reação no terceiro quarto, foi melhor no último período, mas não o suficiente para reverter a dura desvantagem.

A partida foi marcada pela queda técnica dos dois times. Foi o pior jogo da série até agora. Tanto que o maior pontuador da partida, Derrick White, não superou os 24 pontos, em favor dos Celtics. Jaylen Brown anotou os mesmos 21 pontos de Jayson Tatum, que terminou a partida com um "double-double" por ter registrado 11 assistências.

continua após publicidade

Do outro lado da quadra, o Heat foi liderado mais uma vez por Butler, em atuação mais discreta. Foram apenas 14 pontos, contra 18 de Duncan Robinson. Caleb Martin contribuiu com 14 pontos.

O futuro vencedor da série do Leste vai enfrentar na grande final o Denver Nuggets, que já encerrou a final do Oeste. Pela primeira vez na final da NBA, o time de Denver "varreu" a equipe de LeBron James ao fazer 4 a 0 no placar final da confronto.