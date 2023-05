Celtics vencem Heat e levam a decisão da Conferência Leste da NBA para o jogo 7

Em um confronto decidido no último milésimo de segundo, com uma cesta de Derrick White, o Boston Celtics derrotou o Miami Heat por 104 a 103 neste sábado, em Miami, e levou a decisão da Conferência Leste da NBA para o jogo sete. Depois de perder os três primeiros confrontos, e praticamente dar adeus ao sonho de buscar a final, o time do técnico Joe Mazzulla renasceu ao empatar a série em 3 a 3. "A nossa equipe se junta nos momentos mais difíceis. É um dos melhores vestiários que já estive. É quando tudo parece perdido que as coisas acontecem", afirmou o treinador ao falar de sua equipe.

A partida que vai definir o finalista está marcada para esta segunda-feira, às 21h30 (horário de Brasília). E desta vez, os Celtics têm a vantagem de jogar sob o apoio de sua torcida. O vencedor vai estar classificado para decidir o título da temporada 2022/2023 com o Denver Nuggets, campeão da Conferência Oeste.

A dramaticidade do duelo fez Mazzula se emocionar ao final do encontro. Os Celtics perdiam por 103 a 102 restando três segundos para o fim do quarto período, quando Derrick White mudou a história do duelo.

"Fé, amor, união, físico, acreditar, esperança. os jogadores acreditaram até o final, tomaram as decisões e nos levaram a essa vitória. Mas não acabou. Temos a final de segunda e não vamos mudar a nossa mentalidade. Não podemos relaxar", disse Mazzula.

Responsável pela cesta mais importante da partida, White parecia incrédulo com o feito de levar a equipe para a decisão depois de perder os três primeiros jogos da série. Ao falar da cesta que definiu o triunfo, ele foi direto. "A bola veio para mim e eu acertei."

O jogador afirmou que o time vai com moral elevado para buscar a vaga na decisão da temporada da NBA, e falou do seu sentimento em conseguir a terceira vitória. "Não queríamos voltar para casa sem lutar. O título da temporada estava em jogo. Eu estou muito feliz pela vitória e a chance de ir à final", comentou.

Se o momento decisivo ficou a cargo de White, o mais eficiente em quadra foi Jayson Tatum. Ele marcou 31 pontos e comandou o time. Jaylen Brown, com 26, e Marcus Smart (21) também se destacaram na partida.

Pelo lado do Miami Heat, o momento é de centrar foco no último jogo e esquecer a derrota. E o treinador Erik Spoelstra tratou de trabalhar o lado psicológico de seus atletas. "É uma série de sete jogos. Não há nada melhor do que o jogo sete. Isso mostra o equilíbrio do campeonato", afirmou o treinador do Miami Heat.

Maior pontuador da equipe com 24 pontos, Jimmy Butler foi mais realista e disse que o time precisa aproveitar o tempo que tem para o jogo decisivo de segunda-feira. "Temos que pegar a estrada e fazer algo especial. Mas sei que temos um grupo especial", disse.