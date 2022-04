Celtics 'varrem' Nets e Mavericks desempatam série com o Jazz nos playoffs da NBA

Da Redação

O Boston Celtics manteve o embalo e "varreu" o Brooklyn Nets na primeira rodada dos playoffs da NBA. De forma surpreendente, o vice-líder da Conferência Leste voltou a superar a equipe liderada por Kevin Durant e Kyrie Irving, desta vez por 116 a 112, na noite desta segunda-feira, confirmando a classificação para as semifinais da Conferência.

Com o novo triunfo, os Celtics fecharam a série melhor de sete jogos em 4 a 0. O atropelamento surpreendeu por conta do elenco dos Nets e pelo bom momento da equipe de Nova York, de atuações acima da média na reta final da temporada regular. O time de Boston agora aguarda a definição do duelo entre Milwaukee Bucks e Chicago Bulls para conhecer seu próximo adversários nestes playoffs. Os atuais campeões lideram a série por 3 a 1.

Imparável, o Boston Celtics dominou os três primeiros períodos do jogo e só ficou reduzir o ritmo no último quarto, quando a vantagem construída no placar já dava certa tranquilidade aos visitantes. Apresentando um jogo mais coletivo, os Celtics contaram com cinco jogadores marcando dois dígitos em pontos - até o reserva Derrick White, com nove pontos, esteve perto de entrar neste grupo.

O maior destaque individual foi Jayson Tatum, autor de 29 pontos e cinco assistências. Jaylen Brown contribuiu com 22 pontos e 8 rebotes, enquanto Marcus Smart deixou a quadra com um "double-double" de 20 pontos e 11 assistências. "Nós mal conseguimos acreditar no resultado, mas acho que trabalhamos bastante para isso", comentou Tatum, referindo-se ao triunfo por 4 a 0 na série.

Pelos Nets, Kevin Durant fez a sua parte. Além de ser o cestinha do duelo, com 39 pontos, anotou 9 assistências e sete rebotes. Seth Curry registrou 23 pontos, enquanto Irving marcou 20 pontos. "Muitos fatores podem explicar por que perdemos esta série, mas podemos resumir dizendo que eles simplesmente têm um time melhor", afirmou Durant.

Em Dallas, os Mavericks aproveitaram a noite inspirada do esloveno Luka Doncic para desempatar a série com o Utah Jazz. Em casa, venceram por 102 a 77, com atuação convincente. Com o placar, o time de Dallas lidera a série por 3 a 2 e pode selar sua classificação já no próximo jogo, na quinta, em Utah.

Cestinha da partida, Doncic foi o responsável por 33 pontos, 13 rebotes e cinco assistências. E contou com a companhia de Jalen Brunson, autor de 24 pontos e cinco rebotes, e Dorian Finney-Smith, com 13 pontos. Pelo Jazz, o destaque foi Jordan Clarkson, com seus 20 pontos e quatro rebotes. Rudy Gobert ajudou com um "double-double" de 17 pontos e 11 rebotes.

Em outro confronto desta madrugada, o Toronto Raptors conseguiu a segunda vitória consecutiva sobre o Philadelphia 76ers, desta vez por 103 a 88, fora de casa. Com o resultado, voltou a diminuir a vantagem dos Sixers na série para 3 a 2. Apesar da boa recuperação, o time canadense pode ser eliminado dos playoffs na quinta, no sexto jogo entre as duas equipes. Se a equipe de Filadélfia vencer, estará nas semifinais da Conferência Leste.

