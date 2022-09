Celtics podem suspender técnico por relação sexual com mulher da comissão técnica

(via Agência Estado)

Um escândalo abalou o vestiário do Boston Celtics, que inicia seus treinamentos na próxima semana. Ime Udoka, treinador da franquia da NBA, pode receber uma suspensão por conta de um relacionamento sexual com uma integrante da comissão técnica da equipe. A conduta é considerada imprópria pelo comando da equipe.

A informação, revelada pela ESPN nesta quarta-feira, foi confirmada à agência The Associated Press por duas fontes anônimas. O relacionamento, consensual, foi considerado uma violação das diretrizes da franquia. Segundo a imprensa americana, uma decisão sobre a duração dessa suspensão deve ocorrer ainda nesta quinta-feira.

O cenário mais provável é que Udoka receba uma punição que o deixe fora por toda a temporada 2022/23 da NBA. Joe Mazzulla, assistente técnico dos Celtics, seria o nome mais cotado para substituir o treinador como interino.

O relacionamento com um membro da comissão técnica também revelaria uma traição de Udoka. O treinador dos Celtics é noivo da atriz Nia Long, de 51 anos, desde 2015. Juntos, tiveram uma filha (Kez Sunday Udoka). Apesar disso, o casal não tinha planos de casar. Nia ficou conhecida mundialmente ao interpretar Lisa Wilkes, a namorada de Will Smith, na série "Um Maluco no Pedaço".

Udoka assumiu o comando de treinador principal do Boston Celtics na última temporada, após Brad Stevens, ex-técnico da franquia, se tornar presidente da equipe. Em seu primeiro ano, levou o time ao título da Conferência Leste da NBA e ficou a duas vitórias do título da liga - foi derrotado na série melhor de sete pelo Golden State Warriors, por 4 a 2.

Udoka é o quinto treinador, nos últimos 25 anos, a chegar às finais da NBA em sua primeira temporada como treinador principal - o primeiro desde Nick Nurse, em 2019, com o Toronto Raptors. Sob a liderança de Jayson Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart, principais jogadores da equipe, o time conquistou uma sequência de 28 vitórias nos últimos 35 jogos da temporada regular e alcançou as finais da liga pela primeira vez em 12 anos.