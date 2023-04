Celtics despacham Hawks e definem semifinais da Conferência Leste da NBA

(via Agência Estado)

Passado o susto, o Boston Celtics confirmou o favoritismo e eliminou o Atlanta Hawks nos playoffs da NBA, na madrugada desta sexta-feira. Fora de casa, Jaylen Brown e Jayson Tatum comandaram o time de Boston na busca pela quarta vitória na série melhor de sete jogos, pelo placar de 128 a 120.

Com o resultado, os Celtics fecharam o confronto por 4 a 2, sem dar chance para zebra, como já aconteceu em outro duelo da mesma Conferência Leste. No dia anterior, o Miami Heat eliminou o favorito Milwaukee Bucks, melhor time da temporada regular, por 4 a 1.

O triunfo dos Celtics definiu as semifinais da Conferência Leste nos playoffs. A equipe de Boston vai encarar o Philadelphia 76ers a partir do dia 1º, segunda-feira, em casa. O outro duelo terá Miami Heat e New York Knicks, que entram em quadra pela primeira vez já no domingo, em Nova York.

No jogo 6 entre Celtics e Hawks, o time de Boston entrou em quadra mais atento após perder a partida anterior. E viu a dupla Jaylen Brown e Jayson Tatum atender as expectativas. O primeiro anotou 32 pontos, enquanto Tatum registrou um "double-double" de 30 pontos e 14 rebotes. Marcus Smart contribuiu com 22 pontos.

A grande preocupação dos Celtics era não vacilar no último quarto e fechar a partida com tranquilidade. "Conversamos bastante sobre finalizar os jogos. Eu senti isso na última partida e estávamos bem. Mas, nesta noite, tínhamos um senso de urgência. Entendemos que era importante não estender esta série", comentou Al Horford, autor de 10 pontos e 12 rebotes.

Pelos Hawks, Trae Young foi o destaque individual, com 30 pontos e 10 assistências, sem repetir a atuação espetacular e decisiva da partida anterior. De'Andre Hunter marcou 20 pontos.

