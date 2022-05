Celtics derrubam atual campeão Bucks e estão na final da Conferência Leste da NBA

Da Redação

A final da Conferência Leste da NBA está definida. O Boston Celtics fechou a série de semifinal em 4 a 3 após derrotar o Milwaukee Bucks por 109 a 81, em casa. Com isso, a equipe fará a decisão da conferência frente ao Miami Heat, que deixou o Philadelphia 76ers pelo caminho, em uma série terminada em 4 a 2.

Com atuação inspirada no ataque, Jayson Tatum, Grant Williams e Jaylen Brown, que juntos somaram 69 pontos na partida, comandaram a equipe que despachou os atuais campeões da NBA e deixaram os torcedores presentes no TD Garden extasiados com a classificação. Agora, o Celtics busca a classificação para as finais para manter vivo o sonho de conquistar o 18º título da NBA de sua história, algo que não acontece desde a temporada 2007-2008.

Além da brilhante atuação do ataque, a defesa foi um ponto forte dos comandados de Ime Udoka.Pelo lado dos Bucks, Giannis Antetokounmpo foi bem no primeiro quarto, mas no restante da partida foi anulado pela melhor defesa da atual temporada da NBA. Al Harford, com nove rebotes defensivos, e Daniel Theis, com dois tocos, foram fundamentais na vitória.

O momento crucial da partida para carimbar a passagem do Celtics se deu no terceiro período. Em dois minutos de jogo, a equipe abriu 12 pontos e impôs o placar de 59 a 47, anotando três bolas de três e uma de dois em quarto ataques seguidos fulminantes. De quebra, nas bolas de três pontos, a equipe teve aproveitamento de 40%. Foram 22 foram convertidas em 55 tentativas - a maior quantidade de cestas de três pontos na história de um jogo 7.

Após a partida, o head coach Ime Udoka celebrou a campanha da equipe durante toda a temporada e ainda citou os "deuses do basquete pela classificação. "Foi para isso que jogamos, por esse motivo jogamos toda a temporada, para ter a vantagem de jogar em casa no jogo 7. Se você acredita nos deuses do basquete, essas coisas fazem a diferença", disse.

Na esteira do comandante, Grant Williams revelou que a equipe estava confiante na classificação e projetou as finais de conferência contra o Miami Heat. "Sabíamos que íamos conseguir. Somos um grupo que aceita bem a adversidade. Não tinhamos encaixado um jogo completo nesta série inteira, então dissemos por que não agora?. Vai ser empolgante voltar a jogar contra eles (Miami Heat)", afirmou.