Celtics arrasam Bucks fora de casa e ganham confiança para os playoffs da NBA

Num duelo com cara de final na NBA, Milwaukee Bucks e Boston Celtics se enfrentaram na noite desta quinta-feira, na casa do primeiro. E, no confronto entre as duas melhores equipes da temporada regular até agora, o time de Boston, vice-líder da Conferência Leste, arrasou o primeiro colocado da mesma tabela, por 140 a 99.

O placar surpreendente dá confiança aos Celtics às vésperas dos playoffs. De quebra, o time encostou nos Bucks na tabela. O time de Boston tem a segunda melhor campanha do campeonato, com 53 vitórias e 24 derrotas. Já o Milwaukee ostenta o melhor retrospecto, com 55/22. Os dois times brigam pela primeira posição do Leste porque a liderança, ao menos em tese, traria um caminho mais tranquilo no chaveamento dos playoffs.

Principal referência dos Celtics, Jayson Tatum celebrou o forte desempenho da sua equipe fora de casa. "Isso era tudo o que queríamos como time, independente de vencer ou perder. Apenas respondemos bem diante do desafio e jogamos melhor do que jogamos na partida anterior", comemorou.

Tatum e Jaylen Brown comandaram a surpreendente vitória do Boston. O primeiro anotou 40 pontos, enquanto o segundo, 30. Al Horford e Malcolm Brogdon contribuíram com 14 pontos cada. Do outro lado, Giannis Antetokounmpo esteve longe de assumir o protagonismo de costume. Foram 24 pontos e sete rebotes. Khris Middleton não passou dos 13 pontos. E o reserva Bobby Portis anotou um "double-double", de 12 pontos e 10 rebotes.

Os Bucks não foram os únicos líderes e tropeçar nesta quinta. Pela Conferência Oeste, o Denver Nuggets foi derrubado pelo New Orleans Pelicans por 107 a 88, diante de sua torcida. Brandon Ingram foi o principal jogador da partida, com um "triple-double" de 31 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. CJ McCollum anotou 23 pontos, enquanto Jonas Valanciunas registrou dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 15 pontos e 12 rebotes.

Pelos Nuggets, Jamal Murray liderou, com 21 pontos. E o reserva Bruce Brown amenizou o prejuízo com 19 pontos. A inesperada derrota não queimou a gordura do Denver na liderança. O time soma 51 vitórias e 25 revezes. Já os Pelicans ganharam fôlego para seguir sonhando com a vaga direta nos playoffs. Estão em sétimo lugar, a uma posição da zona de classificação, com 39/38.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Milwaukee Bucks 99 x 140 Boston Celtics

Denver Nuggets 88 x 107 New Orleans Pelicans

