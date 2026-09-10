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Cebolinha mira protagonismo no Santos e fala em ganhar a Sul-Americana: 'Título que me falta'

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Apresentado nesta quinta-feira como reforço do Santos até o final de 2026, o atacante Everton Cebolinha desembarcou na Vila Belmiro disposto a escrever um novo capítulo de sucesso na sua trajetória como jogador. Sem chances de ser titular com Leonardo Jardim no Flamengo, o atleta afirmou chegar com a motivação em alta.

"Chego com muita vontade de ajudar o Santos, marcar o meu nome na história e conquistar títulos. Por isso aceitei esse projeto. Venho com muito empenho e podem esperar o meu melhor", afirmou o atacante em sua apresentação. Espero poder conquistar a Sul-Americana e esse é um título que me falta", afirmou.

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Nesta curta passagem (vínculo de quatro meses), o jogador vai usar a camisa 7 e disse estar feliz por poder atuar ao lado de nomes do porte de Neymar, Gabigol e Arthur. "É um sonho. Com jogadores como esses, é só fazer o movimento que a bola vai chegar. Tive a oportunidade de trabalhar com o Neymar na seleção. Ele tem uma qualidade absurda", declarou.

Sem espaço no time carioca, Cebolinha admitiu ter ficado magoado com o Flamengo. "No ano passado eu terminei bem e acho que iniciei a temporada de forma satisfatória. Creio que merecia jogar e isso (banco de reservas) me deixou um pouco chateado". O atleta rebateu ainda o comentário de José Boto, dirigente rubro-negro.

"Não creio que me excluí (do clube), mas acho que precisava jogar e não teria oportunidades de buscar o meu protagonismo. Aqui no Santos, eu terei essa oportunidade". Nessa mudança de ares, o jogador não poderá enfrentar o Flamengo por exigência do contrato no compromisso do returno do Brasileiro. Caso o Santos queira contar com o atleta, terá de arcar com o pagamento de R$ 2 milhões ao time carioca.

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A diretoria santista agora trabalha rápido para que o jogador tenha condições de jogo já neste final de semana. No sábado, a equipe da Baixada enfrenta o Cruzeiro na Vila. Embalado por duas vitórias seguidas, a equipe do técnico Cuca soma 32 pontos, ocupa o 13º lugar e busca mais um resultado positivo para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.

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