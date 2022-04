Ceará vence La Guaira e mantém os 100% de aproveitamento na Sul-Americana

Da Redação

Que semana magnífica do Ceará. Depois de estrear na Copa Sul-Americana com vitória em cima do Independiente-ARG, por 2 a 1, e bater o Palmeiras, em plena arena Allianz Parque, por 3 a 2, pela primeira rodada do Brasileirão, o time cearense agora manteve os 100% de aproveitamento no torneio internacional. Na noite desta terça-feira, visitou e venceu o La Guaira-VEN, pelo placar de 2 a 0, em pleno Olimpico de la UCV, em Caracas (VEN).

Vina e Lima construíram a vitória cearense logo nos primeiros minutos de jogo, com gols aos cinco e aos oito minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Ceará se isolou na liderança do Grupo G com seis pontos. O rival, por sua vez, segue estacionado com um.

Mesmo fora de casa, o Ceará não perdeu tempo e mostrando muita intensidade, abriu o placar logo aos cinco minutos. Na entrada da área, Richard tocou para Vina, que bateu com categoria no ângulo do goleiro Olses, que nada pode fazer. Três minutos depois, sem deixar o adversário respirar, o time brasileiro marcou mais um.

Desta vez, Bruno Pacheco cruzou na área e Lima se infiltrou entre os zagueiros, dominou no peito e bateu na saída do goleiro para o fundo das redes. A partir daí, o Ceará passou a controlar o placar, mas ainda teve mais duas oportunidades para ampliar. Do outro lado, o La Guaira parecia não ter reação. Por isso, o primeiro tempo terminou em 2 a 0.

Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada, agora com as equipes se estudando mais no meio-campo e buscando espaços para chegar com perigo ao gol adversário. A melhor chance do Ceará de ampliar veio aos 20 minutos, quando Erick recebeu um bom lançamento, driblou o goleiro Olses, mas quando foi chutar, mandou na trave.

A resposta do La Guaira veio aos 25. Cumaná arriscou de fora da área, mas a bola pegou muita força e saiu por cima do gol. Nos minutos finais, o time da casa ainda tentou algumas jogadas, mas sem sucesso. Por isso, o duelo terminou mesmo com a vitória do Ceará, por 2 a 0.

Os times voltam a campo no dia 26 para a terceira rodada da fase de grupos. O Ceará visita o General Caballero, no Paraguai e o La Guaira recebe o Independiente-ARG, no próprio Olimpico de la UCV, na capital venezuelana.

FICHA TÉCNICA

LA GUAIRA-VEN 0 X 2 CEARÁ

LA GUAIRA - Olses; Aramburu, Kendrys Silva (La Mantía), Jiovany Ramos e Ovalle; Arles Flores, Ibarra, Cumaná e Herrera (Héber García); Unrein (Darluis Paz) e Bolívar. Técnico: Daniel Farias.

CEARÁ - João Ricardo; Michel, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richardson (Erick), Richard Coelho (Fernando Sobral) e Rodrigo Lindoso; Lima (Lucas Ribeiro), Vina (Zé Roberto) e Mendoza (Geovane). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Vina, aos 5 e Lima, aos 8 minutos, ambos no primeiro tempo.

ÁRBITRO - Ivo Méndez (BOL).

CARTÕES AMARELOS - Arles Flores e Cumaná (La Guaira-VEN) e Richard Coelho (Ceará).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Olimpico de la UCV, em Caracas (VEN).