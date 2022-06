Ceará vence Clássico-Rei, reage no Campeonato Brasileiro e afunda Fortaleza

(via Agência Estado)

O Ceará levou a melhor no Clássico-Rei e superou o Fortaleza, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira. Os times se enfrentaram em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão, em Fortaleza (CE), e o gol da vitória foi marcado por Cléber, ainda no primeiro tempo.

O Ceará jogou com um jogador a mais desde os 19 minutos do primeiro tempo, quando Felipe foi expulso após confusão. Mesmo em desvantagem numérica, o Fortaleza fez jogo equilibrado e exerceu pressão no fim da partida, quase conseguindo o empate.

Com o resultado, o Ceará encerra sequência de seis jogos sem vencer no Brasileirão. A única vitória até então havia sido contra o Palmeiras, fora de casa, por 3 a 2, ainda na estreia. O time chegou a nove pontos e aparece em 15º lugar. O Fortaleza, por outro lado, é o único que ainda não venceu e segue na lanterna, com dois pontos, a cinco do Juventude, 19º.

O primeiro tempo do clássico foi nervoso, mas com pouco futebol. O árbitro parou a partida duas vezes por conta da fumaça vinda dos sinalizadores. Sem chances perigosas, o que se destacou foi confusão generalizada entre os jogadores, que resultou na expulsão de Felipe, deixando o Fortaleza com um a menos aos 19 minutos.

A partir daí, a partida de fato começou. Mesmo com um a menos, o Fortaleza quase abriu o placar em jogada de Moisés, que invadiu a área e chutou cruzado com muito perigo. Depois disso, porém, o Fortaleza viu o Ceará crescer. Erick quase marcou um golaço ao pegar rebote na entrada da área e chutar de primeira.

Vina até balançou a rede para o Ceará, mas estava impedido. Depois foi a vez de Lima acertar o travessão. De tanto tentar, o time alvinegro abriu o placar aos 55 minutos. Após lindo passe de calcanhar de Vina, Cléber saiu na cara do gol e finalizou muito bem para marcar.

O segundo tempo foi bem mais tranquilo, tanto no ânimos dos jogadores quanto nas chances de gols. O Ceará foi o primeiro a arriscar com Fernando Sobral, que parou em defesa segura de Marcelo Boeck. O Fortaleza respondeu bem com jogada de Ceballos na direita. Ele rolou para trás, para Robson, que chutou torto e perdeu grande chance.

O Fortaleza exerceu pressão à medida que o Ceará recuou. No lance mais perigoso, Robson recebeu na área, pela esquerda, e tentou acionar Titi na pequena área, mas o goleiro João Ricardo salvou. Pikachu ainda teve cobrança de falta e Benevenuto tentou cabeçada, mas não evitaram a derrota.

O Fortaleza volta a campo no domingo para enfrentar o Flamengo, às 16 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Enquanto o Ceará receberá o Coritiba no sábado, às 19 horas, no Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 1 CEARÁ

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Ceballos (Romarinho), Marcelo Benevenuto e Titi; Felipe, Hércules (Lucas Crispim), Yago Pikachu, Lucas Lima (José Welison) e Juninho Capixaba; Silvio Romero (Robson) e Moisés (Depietri). Técnico: Juan Vojvoda.

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio (Gabriel Lacerda) e Victor Luís; Richard Coelho, Richardson (Fernando Sobral), Lima e Vina (Marcos Victor); Cléber (Matheus Peixoto) e Erick (Iury Castilho). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Cléber aos 55 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Ceballos, Yago Pikachu, Lucas Lima e José Welison (Fortaleza). Richard Coelho, Richardson, Lima e Cléber (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Felipe

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).