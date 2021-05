Ceará só empata em casa, mas mantém a liderança do Grupo C da Sul-Americana

Continua após publicidade

Longe de um bom futebol, o Ceará só empatou com o Arsenal de Sarandí (ARG) por 0 a 0 na Arena Castelão, em Fortaleza, em duelo realizado na noite desta quarta-feira, válido pela quarta rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O time cearense foi pouco efetivo e não mereceu a vitória.

O Ceará entrou em campo pressionado após perder a final da Copa do Nordeste para o Bahia. Apesar do discurso de virar a página após o vice-campeonato, foi nítido em campo a ansiedade e a tomada de decisões erradas no campo ofensivo.

Com o resultado, o Ceará manteve a liderança do Grupo C, agora com seis pontos, assim como o Bolivar, que só empatou por 2 a 2 com o Jorge Wilstermann, na Bolívia. Já o Arsenal de Sarandí (ARG) segue na segunda posição com cinco pontos ganhos.

Mesmo fora de casa, o Arsenal de Sarandí (ARG) tomou a iniciativa no Castelão e ditou o ritmo de jogo nos primeiros minutos. Antes dos dez minutos, Alan Ruiz tentou duas finalizações em direção ao goleiro do Ceará, mas ambas sem sucesso.

Aos poucos o Ceará conseguiu equilibrar a partida, mas também pecou no chute ao gol. A primeira chance veio aos 22 minutos, quando Vina tabelou com Mendoza e chutou pela linha de fundo, sem perigo ao goleiro Medina.

A melhor chance do time cearense aconteceu aos 34 minutos. Em nova tabela, desta vez Vina deu ótimo passe para Mendoza, que ficou cara a cara com o goleiro. Porém, o atacante demorou e finalizou em cima do camisa 1, perdendo ótima chance de abrir o placar antes do intervalo.

No segundo tempo o Ceará voltou com postura mais ofensiva e pressionou o Arsenal de Sarandí (ARG) pela vitória. Mas novamente o time se precipitou em algumas escolhas e esbarrou na forte marcação do sistema defensivo adversário.

Na reta final da partida, Guto Ferreira apostou nas entradas de Cléber, Fernando Sobral e Jorginho pelo gol, mas não surtiu efeito. Aliás, quem quase balançou as redes foi o Arsenal de Sarandí (ARG) aos 46 minutos, em cabeceio de Albertengo que Richard precisou fazer linda defesa.

O Ceará voltará a campo na quinta-feira (20) para enfrentar o Bolívar (BOL) às 19h15, na Arena Castelão, em Fortaleza. Já o Arsenal de Sarandí (ARG), na quarta-feira (19) enfrentará o Jorge Wilstermann (BOL), às 19h15, na Bolívia.