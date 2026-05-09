Ceará perde para o Atlético-GO no Castelão, e torcida pede renúncia do presidente

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 09.05.2026, 21:15:00 Editado em 09.05.2026, 21:22:48
O Ceará sofreu a sua segunda derrota seguida na Série B do Brasileiro ao perder por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado, na Arena Castelão, pela oitava rodada. Antes vinha de derrota pra o Sport, por 2 a 0, em Recife (PE). Ao final do jogo a torcida se postou de costas para o campo e, aos gritos, pediu a enuncia do presidente João Paulo Silva.

Sem vencer há quatro rodadas, o time cearense continua com 10 pontos em posição intermediária na tabela. O time goiano, com 11 pontos, fica um pouco acima e agora tem cinco jogos de invencibilidade.

O Atlético-GO foi melhor no primeiro tempo, quando conseguiu seu gol num pênalti cobrado por Gustavo Coutinho. Na segunda etapa, o time goiano apenas se defendeu diante de um adversário incapaz de criar e finalizar com precisão.

Na 9ª rodada, o Ceará fará o clássico local com o Fortaleza, no domingo, enquanto no mesmo dia o Atlético-GO vai sair diante do Criciúma.

O primeiro lance de perigo chamou a atenção, porque Bruno José, atacante do Atlético-GO, conseguiu perder o gol sozinho, na pequena área, após cruzamento do lado esquerdo feito por Geovany Soares. Um "gol perdido" para entrar na galeria do "inacreditável".

Mas o visitante saiu na frente aos 30 minutos, numa cobrança de pênalti de Gustavo Coutinho, que deu a "paradinha" e chutou forte no canto direito do goleiro Bruno Ferreira. A penalidade aconteceu numa falta por trás de Pedro Henrique em cima de Bruno José.

No minuto seguinte, quase que o Ceará empatou, quando Lucca desviou e cabeça um levantamento de escanteio e a bola explodiu no travessão. O time goiano perdeu um jogador nos minutos finais, quando Bruno José foi imprudente e deu um carrinho por trás de Dieguinho. O goiano foi expulso após consulta ao VAR.

No segundo tempo, o Atlético-GO adotou uma postura defensivo, visivelmente pra garantir a vantagem apertada. O Ceará mostrou limitações na criação e pouco finalizou na meta defendida por Paulo Vitor.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 ATLÉTICO-GO

CEARÁ - Bruno Ferreira; Alex Silva (Rafael Ramos), Éder, Luizão e Sánchez; Dieguinho (Vina), Lucas

Lima (Fernandindo), Matheus Araújo (Richardson) e Melk; Lucca e Pedro Henrique (Juan Alano). Técnico: Mozart.

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Barreto e Guilherme Lopes (Felipe Guimarães); Leandro Vilela, Matheus Índio (Natã) e Marrony (Léo Jacó); Geovany Soares (Adriano Martins), Gustavo Coutinho (Léo Tocantins) e Bruno José. Técnico: Eduardo Souza.

GOL - Gustavo Coutinho, pênalti, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vina e Melk (CEA), Paulo Vitor e Léo Jacó (ATL).

CARTÃO VERMELHO - Bruno José (ATL).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 6.232 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Atlético-GO Ceará Futebol serie b
