Ceará marca nos acréscimos, vence duelo direto contra o Avaí e abre nove pontos do Z-4
Em confronto direto na árdua luta pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará levou a melhor sobre o Avaí, neste sábado, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Depois de ter dois gols anulados por impedimento, o time catarinense foi castigado no fim pelos cearenses, com gol de Luizão, já nos acréscimos, para vencer por 1 a 0, e abrir boa distância contra a zona de rebaixamento, na 31ª rodada.
O confronto de poucas emoções e com muitos erros técnicos mostraram o motivo das duas equipes estarem lutando pela sobrevivência na competição. Das poucas chances que conseguiu concluir a gol, o Avaí pecou no posicionamento, com Daniel Penha e Gaspar em posições irregulares. Enquanto do outro lado, o Ceará aplicou bem sua estratégia e aproveitou sua chance no fim, com Luizão, já nos acréscimos.
Com quatro jogos de invencibilidade, a equipe nordestina ganhou terreno, chegando a 39 pontos, na 15ª colocação, abrindo nove pontos de vantagem para os catarinenses, que abrem a zona de rebaixamento, com 30 pontos.
O Avaí segue como mandante na próxima rodada, quando encara outro confronto direto contra o Londrina no estádio da Ressacada, na quarta-feira, às 19h30. Já o Ceará atua na quinta-feira, contra o Criciúma, às 19h30, na Arena Castelão, no estado do Ceará.
O Avaí quis usar o fator casa ao seu favor nos primeiros minutos. Empurrado pela torcida, iniciou com postura agressiva e já dava trabalho ao goleiro Richard, que evitou o gol com menos de cinco minutos em chute de DG. Tentando domar o ímpeto do adversário, o Ceará passou a trocar passes, valorizando a posse e sem forçar transições ou bolas longas ao ataque.
Nesse ritmo, tanto os mandantes, quanto os visitantes trabalhavam suas ações ofensivas com calma, porém quando chegavam no último terço, sem alternativa, as finalizações de fora da área eram a única alternativa para incomodar. Já próximo do fim, o Avaí forçou a bola aérea, mas viu Richard intervir com bela defesa à queima roupa em nova finalização de DG.
O Avaí retornou do intervalo com uma postura mais agressiva, enquanto o Ceará manteve a troca de passes para desacelerar a partida e conseguiu encontrar espaço, parando em Bruno Ferreira. O lance acordou os donos da casa, que na base da empolgação foi empurrando o adversário no campo de defesa, mas novamente parou em Richard, desta vez em finalização de Wenderson. Mantendo o ritmo, chegou até a ter um gol anulado de Daniel Penha por impedimento.
O que poderia dar um ânimo na partida, teve efeito contrário. Com muitas faltas, a partida foi novamente perdendo a intensidade e os erros de passes foram se tornando protagonistas. Na reta final, o Avaí novamente lamentou um gol anulado, desta vez de Gaspar, em impedimento. Nos acréscimos, o Ceará mostrou efetividade e quando subiu um pouco o tom, garantiu a vitória aos 49 minutos, com Luizão pegou o rebote dentro da área.
FICHA TÉCNICA
AVAÍ 0 X 1 CEARÁ
AVAÍ - Bruno Ferreira; João Vitor (Walison), Allyson, Reynaldo (Jefferson) e DG; Del Piage (Gaspar), Luiz Henrique, Wenderson, Daniel Penha e Jean Lucas; Léo Gamalho (Caio Suassuna). Técnico: Marquinhos Santos.
CEARÁ - Richard; Bryan Borges (Janderson), Luiz Otávio, Luizão e Rafael Ramos; João Gabriel, Richarson (Vinícius Zanocelo), Melk e Matheus Araújo (Renzo López); Enzo Lodovico (Rian Santana) e Lucca (Vina). Técnico: Daniel Paulista.
GOL - Luizão, aos 49 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).
CARTÕES AMARELOS - Del Piage, Daniel Penha, Felipe Vizeu, Wenderson, Richardson e Luiz Otávio.
RENDA - R$ 129.106,00.
PÚBLICO - 7.613 torcedores.
LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).