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Ceará marca nos acréscimos, vence duelo direto contra o Avaí e abre nove pontos do Z-4

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em confronto direto na árdua luta pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará levou a melhor sobre o Avaí, neste sábado, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Depois de ter dois gols anulados por impedimento, o time catarinense foi castigado no fim pelos cearenses, com gol de Luizão, já nos acréscimos, para vencer por 1 a 0, e abrir boa distância contra a zona de rebaixamento, na 31ª rodada.

O confronto de poucas emoções e com muitos erros técnicos mostraram o motivo das duas equipes estarem lutando pela sobrevivência na competição. Das poucas chances que conseguiu concluir a gol, o Avaí pecou no posicionamento, com Daniel Penha e Gaspar em posições irregulares. Enquanto do outro lado, o Ceará aplicou bem sua estratégia e aproveitou sua chance no fim, com Luizão, já nos acréscimos.

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Com quatro jogos de invencibilidade, a equipe nordestina ganhou terreno, chegando a 39 pontos, na 15ª colocação, abrindo nove pontos de vantagem para os catarinenses, que abrem a zona de rebaixamento, com 30 pontos.

O Avaí segue como mandante na próxima rodada, quando encara outro confronto direto contra o Londrina no estádio da Ressacada, na quarta-feira, às 19h30. Já o Ceará atua na quinta-feira, contra o Criciúma, às 19h30, na Arena Castelão, no estado do Ceará.

O Avaí quis usar o fator casa ao seu favor nos primeiros minutos. Empurrado pela torcida, iniciou com postura agressiva e já dava trabalho ao goleiro Richard, que evitou o gol com menos de cinco minutos em chute de DG. Tentando domar o ímpeto do adversário, o Ceará passou a trocar passes, valorizando a posse e sem forçar transições ou bolas longas ao ataque.

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Nesse ritmo, tanto os mandantes, quanto os visitantes trabalhavam suas ações ofensivas com calma, porém quando chegavam no último terço, sem alternativa, as finalizações de fora da área eram a única alternativa para incomodar. Já próximo do fim, o Avaí forçou a bola aérea, mas viu Richard intervir com bela defesa à queima roupa em nova finalização de DG.

O Avaí retornou do intervalo com uma postura mais agressiva, enquanto o Ceará manteve a troca de passes para desacelerar a partida e conseguiu encontrar espaço, parando em Bruno Ferreira. O lance acordou os donos da casa, que na base da empolgação foi empurrando o adversário no campo de defesa, mas novamente parou em Richard, desta vez em finalização de Wenderson. Mantendo o ritmo, chegou até a ter um gol anulado de Daniel Penha por impedimento.

O que poderia dar um ânimo na partida, teve efeito contrário. Com muitas faltas, a partida foi novamente perdendo a intensidade e os erros de passes foram se tornando protagonistas. Na reta final, o Avaí novamente lamentou um gol anulado, desta vez de Gaspar, em impedimento. Nos acréscimos, o Ceará mostrou efetividade e quando subiu um pouco o tom, garantiu a vitória aos 49 minutos, com Luizão pegou o rebote dentro da área.

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FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 1 CEARÁ

AVAÍ - Bruno Ferreira; João Vitor (Walison), Allyson, Reynaldo (Jefferson) e DG; Del Piage (Gaspar), Luiz Henrique, Wenderson, Daniel Penha e Jean Lucas; Léo Gamalho (Caio Suassuna). Técnico: Marquinhos Santos.

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CEARÁ - Richard; Bryan Borges (Janderson), Luiz Otávio, Luizão e Rafael Ramos; João Gabriel, Richarson (Vinícius Zanocelo), Melk e Matheus Araújo (Renzo López); Enzo Lodovico (Rian Santana) e Lucca (Vina). Técnico: Daniel Paulista.

GOL - Luizão, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

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CARTÕES AMARELOS - Del Piage, Daniel Penha, Felipe Vizeu, Wenderson, Richardson e Luiz Otávio.

RENDA - R$ 129.106,00.

PÚBLICO - 7.613 torcedores.

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LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

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Avaí Ceará serie b
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