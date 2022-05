Ceará mantém os 100% e Cuiabá não tem mais chances de avançar na Sul-Americana

Da Redação

Dois brasileiros abriram, nesta terça-feira, a quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Enquanto o Ceará venceu em casa e manteve os 100% de aproveitamento, o Cuiabá perdeu no Mato Grosso e não tem mais chances de classificação à próxima fase.

continua após publicidade .

O Cuiabá até saiu na frente do placar, mas perdeu de virada para o Racing-ARG, por 2 a 1, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Marllon abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas os argentinos voltaram para o segundo tempo em um ritmo melhor e marcaram dois gols em 13 minutos.

Com a derrota, o Cuiabá ficou com três pontos e na terceira posição do Grupo B. Com dois jogos a disputar, o Dourado só pode chegar a nove pontos, pontuação já alcançada pelo líder Racing e o vice-líder Melgar. Sem contar que os dois primeiros colocados ainda se enfrentam.

continua após publicidade .

Quem fez muito bem o dever de casa foi o Ceará, que não teve dificuldades para vencer o La Guaira-VEN, por 3 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza. Os gols foram marcados por Mendoza, Vina e Erick, todos no segundo tempo.

Foi a quarta vitória em quatro jogos do Ceará, que lidera o Grupo G, com 12 pontos. Tem três a mais que o Independiente-ARG, vice-líder, com nove. O adversário desta terça, sem nenhuma vitória, é o lanterna, com um ponto.

Mais brasileiros entrarão em campo nesta semana. Nesta quarta-feira, o Atlético-GO enfrenta o Defensa y Justicia-ARG, em Goiânia; e o Fluminense joga contra o Junior Barranquilla-COL, no Rio. Por fim, na quinta, o São Paulo visita o Everton, no Chile; o Internacional joga contra o Guaireña, no Paraguai; e o Santos visita o Universidad de Quito, no Equador.