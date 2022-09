Ceará lamenta a morte de torcedor que sofreu infarto no Castelão no domingo

(via Agência Estado)

O domingo foi de dupla tristeza para os apaixonados pelo Ceará. Além da derrota para o São Paulo, por 2 a 0, no Brasileirão, uma dura notícia ainda abalou os torcedores da equipe nesta segunda-feira com a confirmação da morte do jovem Nannini Bezerra, de somente 33 anos, que passou mal pouco depois do apito final no Castelão. O clube lamentou a morte ocasionada por um infarto.

Frequentador assíduo do estádio para apoiar o clube do coração, Nannini deixava o local após a partida quando se sentiu mal e acabou caindo ainda nas dependências do Castelão. Outros torcedores prestaram os primeiros socorros até a chegada rápida dos paramédicos do SAMU presentes na partida.

O torcedor recebeu atendimento quase de imediato e foi encaminhado de ambulância para um hospital próximo do estádio, onde não resistiu e acabou morrendo. Ele era casado e tinha um filho.

"O Ceará lamenta o falecimento de Nannini Bezerra, 33 anos, torcedor apaixonado pelo Alvinegro, que infelizmente foi vítima de um infarto na noite de ontem (18) na Arena Castelão. Com pesar, o clube se solidariza aos familiares e amigos neste momento de imensa dor", lamentou o clube.

Além do Ceará, muitos grupos de torcedores lamentaram a morte de Nannini Bezerra nas redes sociais e prestaram condolências aos familiares. O clube estuda prestar homenagem ao torcedor no próximo jogo no estádio.