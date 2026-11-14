Ceará empata com o CRB, escapa do rebaixamento e deixa rival fora dos playoffs da Série B

O Ceará conseguiu o resultado que precisava para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo pressionado durante boa parte do segundo tempo e com um jogador a menos, o Vozão empatou por 1 a 1 com o CRB neste sábado, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 38ª e última rodada. Júlio César abriu o placar para os visitantes, enquanto Ygor Catatau deixou tudo igual nos minutos finais.

O empate levou o Ceará aos 44 pontos e garantiu a 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento. O clube terminou apenas um ponto à frente do Avaí, que venceu o América-MG por 2 a 0, mas acabou rebaixado à Série C. O Vozão, portanto, escapou da queda justamente por conseguir segurar o resultado em Maceió.

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Para o CRB, o desfecho foi frustrante. O time alagoano chegou aos 59 pontos, mas perdeu a sexta colocação e terminou em sétimo, fora da zona de classificação para os playoffs de acesso. O Atlético-GO venceu o Cuiabá por 1 a 0, alcançou 61 pontos e ficou com a última vaga no mata-mata.

O CRB começou a partida tentando aproveitar o fator casa e criou duas oportunidades nos primeiros minutos, com Mikael e Danielzinho. O time alagoano, porém, não conseguiu transformar o bom início em vantagem e acabou castigado pelo Ceará, que adotou uma postura mais defensiva e procurou explorar os espaços nas costas da defesa adversária.

Aos 16 minutos, o Vozão abriu o placar em uma jogada de bola parada. Rafael Ramos cobrou escanteio pela esquerda, e Júlio César apareceu livre dentro da área para cabecear e vencer o goleiro do CRB. O gol mudou o cenário da partida e deixou o Ceará em uma situação confortável na luta contra o rebaixamento.

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O CRB tentou reagir ainda antes do intervalo. Aos 33 minutos, Dadá Belmonte finalizou com perigo, mas Richard apareceu para espalmar. Cinco minutos depois, Crystopher subiu após cruzamento de Hereda e cabeceou em direção ao gol, novamente parado pelo goleiro cearense. Aos 45, Dadá tentou mais uma vez, de fora da área, mas não conseguiu encontrar o caminho das redes.

Na volta do intervalo, o CRB assumiu o controle das ações e passou a pressionar em busca do empate. Aos nove, Mikael recebeu nas costas da defesa do Ceará, girou e soltou uma pancada de perna direita. A bola entrou, mas o assistente Luiz Cláudio Regazone já havia assinalado impedimento, e o gol foi anulado.

A pressão alagoana aumentou aos 24, quando o Ceará perdeu o capitão Luiz Otávio. Durante a cobrança de um escanteio do CRB, o zagueiro acertou uma cabeçada em Bressan e recebeu cartão vermelho. Com um jogador a mais, os donos da casa intensificaram a presença no campo ofensivo.

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O empate finalmente saiu aos 42. Kevin levantou a bola na segunda trave, Saymon escorou de cabeça para o meio da área e Ygor Catatau apareceu para completar e deixar tudo igual no Rei Pelé. O gol incendiou os minutos finais e aumentou a pressão sobre o Ceará, que precisava evitar a virada para confirmar a permanência.

Nos instantes decisivos, Richard foi fundamental. O goleiro fez intervenções importantes para impedir que o CRB marcasse novamente e assegurou o empate. O apito final confirmou o alívio dos visitantes: o Ceará estava salvo do rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

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CRB 1 X 1 CEARÁ

CRB - Vitor Caetano; Hereda (Kevin), Bressan, Lyncon (Ygor Catatau) e Reverson; Crtstopher, De Lucca (João Neto) e Danielzinho (Estêvão); Thiaguinho (Saymon), Mikael e Dadá Belmonte. Técnico: Fábio Matias.

CEARÁ - Richard; Júlio César (Gabriel Rocha), Éder, Luiz Otávio e Rafael Ramos (Bryan Borges); Richardson, Vinícius Zanocelo e João Gabriel (Lenny Lobato); Enzo Lodovico, Saulo Mineiro (Caio) e Melk (Nicolás Ferreira). Técnico: Anderson Batatais.

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GOLS - Júlio César, aos 15 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Neto (CRB); Enzo Lodovico e Richardson (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Luiz Otávio.

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ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).