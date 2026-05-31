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Ceará demite Mozart após derrota pra o Operário-PR pela Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 23:52:00 Editado em 31.05.2026, 23:59:44
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O direção do Ceará anunciou a demissão do técnico Mozart após a derrota por 2 a 1 contra o Operário-PR, neste domingo, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão veio após uma série de resultados negativos na competição.

Durante sua passagem pelo clube, Mozart comandou a equipe em 31 partidas, abrangendo competições como o Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série B.

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Apesar de acumular 14 vitórias, o desempenho não agradou a diretoria. Nos últimos cinco jogos da Série B, o time teve três derrotas e apenas duas vitórias. Com 13 pontos está em 13º lugar. Além de Mozart, seus auxiliares Dênis Iwamura e Edu Brasil também foram desligados do clube.

O Ceará agora terá cerca de 10 dias para buscar um novo treinador antes do próximo compromisso contra o Avaí. A diretoria já iniciou a busca por um novo técnico e enfrenta pressão dos torcedores, que pedem a saída do presidente João Paulo Silva

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