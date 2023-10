CBV anuncia que Zé Roberto vai acumular função de coordenador técnico das seleções femininas

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta terça-feira que o técnico José Roberto Guimarães vai acumular a função de coordenador técnico das seleções femininas do vôlei brasileiro. Ele terá como principal missão planejar o trabalho das equipes de base e adulta visando os Jogos Olímpicos de Paris-2024, Los Angeles-2028 e Brisbane-2032.

"Estou feliz por poder ajudar e assumir essa coordenação. É um trabalho muito importante. E não vamos pensar só em ter atletas de voleibol. Precisamos dar oportunidades de vida, reafirmar a importância do estudo e moldar futuras cidadãs. Tenho uma relação forte com a base, sempre tive preocupação com essa área", comentou Zé Roberto.

"É primordial investir cada vez mais para termos talentos aparecendo frequentemente. Só assim teremos uma formação técnica melhor, maior qualidade de fundamentos e a possibilidade de intercâmbio com outras seleções. Essa é uma preocupação que a CBV tem tido e que pretendemos fomentar cada vez mais. Esse ano já conversei muito com os treinadores da base. Fizemos algumas escolhas em relação à preparação das seleções que foram benéficas para conseguirmos a medalha de bronze no Mundial sub-21, por exemplo", completou.

Zé Roberto vai manter a função de técnico da seleção feminina adulta, cargo que ocupa há 20 anos. No entanto, não garantiu sua permanência nesta função após a disputa dos Jogos de Paris-2024, para os quais a seleção já está classificada.

O cargo de coordenador técnico é recente na CBV. Em setembro, Bernardinho aceitou assumir esta função nas seleções masculinas. "O cargo de coordenador técnico foi criado para reforçar a integração entre as equipes adultas e de base, que já vinha sendo desenvolvida pela CBV. Em setembro o Bernardinho assumiu o posto no masculino e agora tivemos o sim de José Roberto Guimarães no feminino. São dois dos maiores técnicos da história do voleibol mundial, talentos que fazem a diferença no desenvolvimento de qualquer projeto", destacou Jorge Bichara, diretor técnico da CBV.