CBF sorteia confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026; veja os jogos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na manhã desta terça-feira (26), por meio de sorteio realizado em sua sede no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A próxima fase do torneio eliminatório será marcada por grandes encontros, incluindo um clássico carioca e o tradicional duelo nacional entre Corinthians e Internacional.

Confira a lista dos confrontos definidos para as oitavas de final:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Fluminense x Vasco

Corinthians x Internacional

Grêmio x Mirassol

Vitória x Athletico-PR

Juventude x Atlético-MG

Santos x Remo

Chapecoense x Cruzeiro

Palmeiras x Fortaleza

De acordo com o calendário prévio divulgado pela entidade, as disputas de ida e volta estão programadas para ocorrer em um intervalo curto, na mesma semana. Os primeiros jogos devem acontecer nos dias 1º e 2 de agosto, enquanto as partidas decisivas estão previstas para os dias 5 e 6 do mesmo mês. As datas e os horários exatos de cada duelo ainda aguardam a confirmação oficial da confederação.

Os times que conseguirem a classificação para a etapa seguinte ainda não terão seus caminhos mapeados rumo ao título. A CBF confirmou que os adversários das quartas de final serão decididos por meio de um último sorteio, que será o responsável por formar todo o chaveamento definitivo até a grande final da competição.

Além do prestígio esportivo, o avanço no torneio garante um reforço financeiro expressivo aos cofres dos clubes. A organização estipulou o pagamento de R$ 3 milhões para as equipes que disputam as oitavas de final, valor que sobe para R$ 4 milhões na fase de quartas de final e atinge a marca de R$ 9 milhões para os semifinalistas. O grande campeão da Copa do Brasil levará o prêmio máximo de R$ 78 milhões, enquanto o vice-campeão garantirá R$ 34 milhões. A tabela de cotas prevê ainda uma bonificação de R$ 2 milhões referente à quinta fase do campeonato.