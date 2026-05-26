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CBF sorteia confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026; veja os jogos

Partidas de ida e volta estão previstas para a primeira semana de agosto; um novo sorteio definirá o chaveamento das quartas de final até a decisão

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 13:02:23 Editado em 26.05.2026, 13:02:18
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CBF sorteia confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026; veja os jogos
Autor Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na manhã desta terça-feira (26), por meio de sorteio realizado em sua sede no Rio de Janeiro, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A próxima fase do torneio eliminatório será marcada por grandes encontros, incluindo um clássico carioca e o tradicional duelo nacional entre Corinthians e Internacional.

Confira a lista dos confrontos definidos para as oitavas de final:

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  • Fluminense x Vasco
  • Corinthians x Internacional
  • Grêmio x Mirassol
  • Vitória x Athletico-PR
  • Juventude x Atlético-MG
  • Santos x Remo
  • Chapecoense x Cruzeiro
  • Palmeiras x Fortaleza

De acordo com o calendário prévio divulgado pela entidade, as disputas de ida e volta estão programadas para ocorrer em um intervalo curto, na mesma semana. Os primeiros jogos devem acontecer nos dias 1º e 2 de agosto, enquanto as partidas decisivas estão previstas para os dias 5 e 6 do mesmo mês. As datas e os horários exatos de cada duelo ainda aguardam a confirmação oficial da confederação.

Os times que conseguirem a classificação para a etapa seguinte ainda não terão seus caminhos mapeados rumo ao título. A CBF confirmou que os adversários das quartas de final serão decididos por meio de um último sorteio, que será o responsável por formar todo o chaveamento definitivo até a grande final da competição.

Além do prestígio esportivo, o avanço no torneio garante um reforço financeiro expressivo aos cofres dos clubes. A organização estipulou o pagamento de R$ 3 milhões para as equipes que disputam as oitavas de final, valor que sobe para R$ 4 milhões na fase de quartas de final e atinge a marca de R$ 9 milhões para os semifinalistas. O grande campeão da Copa do Brasil levará o prêmio máximo de R$ 78 milhões, enquanto o vice-campeão garantirá R$ 34 milhões. A tabela de cotas prevê ainda uma bonificação de R$ 2 milhões referente à quinta fase do campeonato.

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