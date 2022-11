CBF recebe propostas e Supercopa do Brasil pode ser nos EUA ou na Arábia Saudita

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem em mãos propostas para tirar a Supercopa do Brasil. Arábia Saudita e Estados Unidos são os países interessados em receber a disputa pelos próximos quatro anos, incluindo a decisão de 2023 entre Palmeiras (campeão brasileiro) e Flamengo (da Copa do Brasil).

continua após publicidade .

A revelação veio do próprio presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, durante um evento da Conmebol em Doha. A ideia é aguardar uma decisão do local do próximo Mundial de Clubes para depois definir a situação da Supercopa.

"O futebol é negócio, precisamos sempre inovar. Temos várias propostas, inclusive aqui no Oriente Médio. Já recebemos contatos dos Estados Unidos, e da Arábia Saudita, mas vamos analisar com calma. Precisamos verificar também o que é melhor para os clubes", disse o mandatário da entidade.

continua após publicidade .

As duas primeiras edições da Supercopa do Brasil foram realizadas no estádio Mané Garrincha, em Brasília. No ano passado, Atlético-MG e Flamengo disputaram o título do torneio na Arena Pantanal, em Cuiabá. O local do duelo de 2023, que está agendado para 28 de janeiro, ainda não foi definido pela CBF.

O presidente não revelou os valores que seriam envolvidos com a decisão sendo levada para fora do Brasil, mas especula-se que seja muito maior do que a atual receita, hoje na casa dos R$ 7 milhões.