Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
CAMPEONATO BRASILEIRO

CBF planeja adotar novas regras da Copa do Mundo no futebol brasileiro ainda em 2026

Entidade agendou reunião com representantes das Séries A e B para definir cronograma de transição

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 15:23:45 Editado em 14.07.2026, 15:23:41
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

CBF planeja adotar novas regras da Copa do Mundo no futebol brasileiro ainda em 2026
Autor CBF já vem preparando os árbitros do quadro nacional sobre impacto das mudanças promovidas pelo IFAB - Foto: Fabio Souza / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pretende implementar as novas regras do futebol, recentemente adotadas pela Fifa na Copa do Mundo, ainda na temporada de 2026 das competições nacionais. Para alinhar a transição, a entidade máxima do futebol brasileiro promoverá uma reunião técnica ao longo do mês de agosto com representantes dos 40 clubes que disputam as Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

O encontro servirá para apresentar os estudos de impacto das mudanças, compartilhar as experiências observadas no Mundial e consolidar o cronograma definitivo para a aplicação das novas diretrizes nos torneios organizados pela confederação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Conheça o Instituto Hesed, fenômeno da internet que será atração na Catedral de Apucarana

Mesmo com as competições nacionais em andamento, a CBF optou por acelerar a adoção das regras, mas faz questão de debater o tema com os clubes antes de oficializar a mudança. Para ajudar na adaptação, a entidade vai disponibilizar seus instrutores de arbitragem para realizar treinamentos específicos com os elencos profissionais, repetindo o modelo de preparação que foi aplicado com a seleção brasileira.

Os primeiros focos desse suporte técnico serão os clubes que disputam os playoffs da Copa Sul-Americana e, na sequência, as equipes classificadas para o mata-mata da Copa Libertadores da América.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa pressa se deve ao fato de que a Conmebol já confirmou a aplicação imediata das novas regras logo após o encerramento da Copa do Mundo. Como os jogos da Sul-Americana envolvendo equipes brasileiras como Santos, Vasco, Red Bull Bragantino e Grêmio começam já na próxima semana, e as oitavas de final da Libertadores estão agendadas para meados de agosto, os jogadores brasileiros viverão um cenário de transição temporária.

Eles precisarão alternar o estilo de jogo, atuando sob as novas regras nas competições continentais e sob o modelo antigo no Brasileirão, até que a CBF conclua as reuniões e oficialize a unificação das normas no país.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora o regulamento não obrigue a CBF a implementar as alterações de forma imediata no Brasileirão de 2026, permitindo que a entidade esperasse até o início da próxima edição do campeonato, a confederação decidiu aproveitar a oportunidade para enfrentar um problema crônico do futebol nacional: o tempo de bola rolando.

Para embasar as discussões com os clubes em agosto, a CBF contratou a empresa de análise de dados esportivos Opta, que produzirá relatórios detalhados sobre como as novas regras da Fifa influenciaram positivamente a fluidez do jogo e o tempo ativo de partida durante a Copa do Mundo.

Paralelamente ao diálogo com os clubes, a preparação dos profissionais de arbitragem brasileiros já está em ritmo acelerado. Na última semana, a CBF realizou uma imersão técnica na Espanha voltada exclusivamente para os árbitros centrais do quadro de elite nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta semana, o foco dos treinamentos práticos e teóricos foi direcionado aos árbitros assistentes e aos operadores do árbitro de vídeo (VAR), garantindo que o quadro nacional credenciado pela Fifa esteja totalmente atualizado e apto para atender às escalas de arbitragem da Conmebol nos próximos dias.


Com informações de Bem Paraná.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
arbitragem CBF Competição Nacional Copa do Mundo futebol brasileiro novas regras
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV