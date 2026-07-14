CBF planeja adotar novas regras da Copa do Mundo no futebol brasileiro ainda em 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pretende implementar as novas regras do futebol, recentemente adotadas pela Fifa na Copa do Mundo, ainda na temporada de 2026 das competições nacionais. Para alinhar a transição, a entidade máxima do futebol brasileiro promoverá uma reunião técnica ao longo do mês de agosto com representantes dos 40 clubes que disputam as Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

O encontro servirá para apresentar os estudos de impacto das mudanças, compartilhar as experiências observadas no Mundial e consolidar o cronograma definitivo para a aplicação das novas diretrizes nos torneios organizados pela confederação.

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Mesmo com as competições nacionais em andamento, a CBF optou por acelerar a adoção das regras, mas faz questão de debater o tema com os clubes antes de oficializar a mudança. Para ajudar na adaptação, a entidade vai disponibilizar seus instrutores de arbitragem para realizar treinamentos específicos com os elencos profissionais, repetindo o modelo de preparação que foi aplicado com a seleção brasileira.

Os primeiros focos desse suporte técnico serão os clubes que disputam os playoffs da Copa Sul-Americana e, na sequência, as equipes classificadas para o mata-mata da Copa Libertadores da América.

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Essa pressa se deve ao fato de que a Conmebol já confirmou a aplicação imediata das novas regras logo após o encerramento da Copa do Mundo. Como os jogos da Sul-Americana envolvendo equipes brasileiras como Santos, Vasco, Red Bull Bragantino e Grêmio começam já na próxima semana, e as oitavas de final da Libertadores estão agendadas para meados de agosto, os jogadores brasileiros viverão um cenário de transição temporária.

Eles precisarão alternar o estilo de jogo, atuando sob as novas regras nas competições continentais e sob o modelo antigo no Brasileirão, até que a CBF conclua as reuniões e oficialize a unificação das normas no país.

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Embora o regulamento não obrigue a CBF a implementar as alterações de forma imediata no Brasileirão de 2026, permitindo que a entidade esperasse até o início da próxima edição do campeonato, a confederação decidiu aproveitar a oportunidade para enfrentar um problema crônico do futebol nacional: o tempo de bola rolando.

Para embasar as discussões com os clubes em agosto, a CBF contratou a empresa de análise de dados esportivos Opta, que produzirá relatórios detalhados sobre como as novas regras da Fifa influenciaram positivamente a fluidez do jogo e o tempo ativo de partida durante a Copa do Mundo.

Paralelamente ao diálogo com os clubes, a preparação dos profissionais de arbitragem brasileiros já está em ritmo acelerado. Na última semana, a CBF realizou uma imersão técnica na Espanha voltada exclusivamente para os árbitros centrais do quadro de elite nacional.

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Nesta semana, o foco dos treinamentos práticos e teóricos foi direcionado aos árbitros assistentes e aos operadores do árbitro de vídeo (VAR), garantindo que o quadro nacional credenciado pela Fifa esteja totalmente atualizado e apto para atender às escalas de arbitragem da Conmebol nos próximos dias.





Com informações de Bem Paraná.