CBF oficializa candidatura do Brasil para sediar Copa Feminina em 2027

Taça da Copa do Mundo feminina

A CBF vem investindo forte para a evolução do futebol feminino no País e nesta sexta-feira deu um gigante passo para receber as principais seleções do planeta em solo nacional. A entidade oficializou a candidatura para ser sede da Copa do Mundo de 2027. O documento tinha de ser enviado à Fifa até 19 de maio, mas a entidade antecipou a assinatura e mostra confiança em um resultado positivo.

O processo de apresentação de candidaturas para receber a competição daqui quatro anos foi iniciado em março e a CBF ganhou respaldo do governo federal para abrir as portas para mais um grande evento esportivo em solo verde-amarelo após sediar a Copa do Mundo masculina em 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

"A CBF acabou de oficializar a candidatura do Brasil para receber a Copa do Mundo feminina. Com todo o equipamento esportivo e de infraestrutura que dispomos, acreditamos que vamos fazer um belo Mundial", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, logo após assinar o documento. "Receber a Copa do Mundo faz parte do nosso projeto de crescer cada vez mais o futebol feminino pelo País, que é um dos pilares da minha gestão", acrescentou.

O aval do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, motivou a CBF a acelerar sua inscrição, na intenção de sair na frente em possível concorrência. Em 2023 a competição será na Austrália e na Nova Zelândia, em julho.

"Eu quero te dar os parabéns e dizer para você, Ednaldo, que o governo, através da Presidência, do Ministério do Esporte, do Itamaraty, estará à disposição da CBF para fazer o que for necessário para que a gente consiga trazer, em 2027, a Copa do Mundo Feminina para o Brasil", afirmou Lula, na ocasião. "Será um evento extraordinário, motivador da construção de uma consciência política junto ao povo brasileiro."

O prazo para os países interessados em sediar a competição é até 19 de maio. Após enviarem seus projetos à Fifa, as candidaturas terão de confirmá-las até 8 de dezembro. A Fifa fará uma auditoria independente para monitorar a lisura do processo, terá uma força-tarefa para avaliar as propostas apresentadas e depois realizará uma "final" entre as candidaturas mais bem avaliadas.

Inspeções da Fifa aos países candidatos começaram em fevereiro de 2024. Três meses mais tarde, o Conselho da entidade selecionará até três candidaturas para participar da votação decisiva em seu Congresso, quando será anunciada a sede da Copa Feminina, no dia 17 de maio.

