CBF lança série de documentários com a trajetória de jogadores da seleção

Vinte jogadores da seleção brasileira, além do técnico Tite, terão suas trajetórias narradas em vídeo por eles próprios, por familiares e amigos em 21 minidocumentários. A série contará com vídeos de até seis minutos de duração e será lançada em partes - serão cinco por semana, sendo os primeiros a partir das 20h desta terça-feira.

Os vídeos estarão disponíveis na plataforma Kwai, rede social que se dedica à produção e compartilhamento de vídeos curtos e que é patrocinadora da seleção. A escolha também faz parte da estratégia da CBF de reaproximar a torcida da seleção brasileira.

"A CBF identificou há algum tempo que houve, depois de 2014, uma desconexão entre o torcedor e a seleção brasileira. Isso é visível em números, mas também no dia a dia", explicou o diretor de comunicação, Rodrigo Paiva. "A CBF precisava se reconectar e renovar o seu público. A seleção nasceu para ser amada."

Os minidocumentários foram todos produzidos na vertical - característica muito presente nas redes sociais de compartilhamento de vídeos. Eles começaram a ser gravados há um ano, e por isso não há garantia de que os 20 jogadores selecionados para a série estarão na Copa do Mundo do Catar.

Há alguns nomes certos, casos do goleiro Alisson, do meia Lucas Paquetá e dos atacantes Richarlison e Vinicius Junior, que integram os primeiros cinco minidocs. O quinto jogador desta primeira leva, contudo, é uma incógnita para a Copa: o lateral Daniel Alves.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana também compõe a série, mas já está vetado no Catar, uma vez que ele sofreu uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo em setembro e está em fase inicial de recuperação. Ele só deverá voltar aos gramados já com a próxima temporada em andamento.

Completam a lista Philippe Coutinho, Éder Militão, Gabriel Jesus, Rodrygo, Alex Telles, Thiago Silva, Antony, Casemiro, Weverton, Marquinhos, Fred, Bruno Guimarães, Danilo e Fabinho. Neymar, por sua vez, não integra a série por questão de agenda. Segundo os responsáveis, ele seria filmado após o jogo com a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa, mas acabou suspenso para aquela partida e não viajou.