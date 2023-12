CBF informa que tradicional festa de premiação dos melhores do Brasileirão será somente em 2024

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Algo comum nos últimos anos um dia após a última rodada, a tradicional festa de premiação dos melhores do Campeonato Brasileiro da Confederação brasileira de Futebol (CBF) não vai ocorrer em 2023. Por causa do adiamento da última jornada e para não interferir nas férias dos jogadores, a entidade adiou a celebração para o próximo ano.

"A festa de premiação acontecerá no início da temporada de 2024, para que não haja interferência nas férias dos jogadores. A data da premiação será anunciada em breve", anunciou a CBF nesta segunda-feira.

Com a disputa do título bastante acirrada nas rodadas finais, a entidade não quis, também, prejudicar possíveis campeões - o Palmeiras está com a mão na taça - e deixou a escolha dos melhores para a última hora.

Apenas nesta segunda começou a votação para o Prêmio Brasileirão 2023. Ela vai até o dia 8 de dezembro e a seleção do campeonato, seu craque, o melhor treinador e a revelação será escolhida por profissionais de imprensa, capitães de clubes e treinadores e treinadoras de todas as regiões do Brasil.

Depois de liderar por muitas rodadas o Brasileirão, o Botafogo acabou perdendo fôlego e chega à rodada decisiva sem chances de erguer o troféu. Desta maneira, nomes de Palmeiras e Atlético-MG são os favoritos para a lista, com Flamengo e Grêmio correndo por fora.