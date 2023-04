CBF divulga tabela da 3ª fase da Copa do Brasil e do Brasileirão

(via Agência Estado)

O domingo foi de novidades na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade divulgou as datas e horários da terceira fase da Copa do Brasil e das dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que começa em 15 de abril.

A terceira fase da 'competição mais democrática do País' contará com 32 clubes com partidas entre os dias 11 e 27 de abril. A vaga na Copa do Brasil será decidida em jogos de ida e volta e em caso de empate no placar agregado, a classificação para a fase seguinte será definida por disputa de pênaltis.

Os primeiros times a entrarem em campo serão Volta Redonda e Bahia, em duelo marcado para o dia 11, às 16h30, no Estádio Raulino de Oliveira.

Já o Brasileirão começa no dia 15 de abril com sete partidas. Os dois primeiros jogos serão Palmeiras x Cuiabá, no Allianz Parque, e América-MG x Fluminense, no Independência, ambos às 16h.

CONFIRA OS JOGOS DA TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL:

IDA

11/04

16h30

Volta Redonda-RJ x Bahia-BA

19h

Botafogo-SP x Santos

20h

Inter-RS x CSA-AL

21h30

São Paulo-SP x Ituano-SP

Fortaleza-CE x Águia-PA

12/04

16h30

Nova Iguaçu-RJ x América-MG

19h

Coritiba-PR x Sport-PE

19h30

Fluminense-RJ x Paysandu-PA

CRB-AL x Athletico-PR

20h

Palmeiras-SP x Tombense-MG

21h30

Atlético-MG x Brasil-RS

Ypiranga-RS x Botafogo-RJ

Remo-PA x Corinthians-SP

13/04

19h

Náutico-PE x Cruzeiro-MG

20h

Maringá-PR x Flamengo-RJ

21h30

ABC-RN x Grêmio-RS

VOLTA

25/04

19h

Cruzeiro-MG x Náutico-PE

20h

Paysandu-PA x Fluminense-RJ

21h30

Sport-PE x Coritiba-PR

Ituano-SP x São Paulo

Athletico-PR x CRB-AL

26/04

19h

Santos-SP x Botafogo-SP

América-MG x Nova Iguaçu-RJ

19h30

Brasil-RS x Atlético-MG

Águia-PA x Fortaleza-CE

20h

Tombense-MG x Palmeiras-SP

21h30

Flamengo-RJ x Maringá-PR

Corinthians-SP x Remo-PA

27/04

19h

Bahia-BA x Volta Redonda-RJ

19h30

Botafogo-RJ x Ypiranga-RS

20h

CSA-AL x Inter-RS

21h30

Grêmio-RS x ABC-RS

VEJA A PRIMEIRA RODADA DO BRASILEIRÃO:

15/04

16h

Palmeiras x Cuiabá

América-MG x Fluminense

18h30

Botafogo x São Paulo

Red Bull Bragantino x Bahia

Athletico x Goiás

Fortaleza x Inter

21h

Atlético-MG x Vasco

16/04

16h

Flamengo x Coritiba

Corinthians x Cruzeiro

18h30

Grêmio x Santos