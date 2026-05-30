CBF divulga numeração da Seleção para a Copa com Neymar de volta à camisa 10

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 18:50:00 Editado em 30.05.2026, 18:58:56
A CBF divulgou neste sábado a numeração oficial da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A principal novidade é o retorno de Neymar à camisa 10, número que voltou a ser assunto entre torcedores desde a convocação do atacante por Carlo Ancelotti.

A definição encerra uma das principais dúvidas antes do Mundial. Durante a ausência de Neymar na Seleção, Vinicius Júnior chegou a utilizar a camisa 10 em compromissos recentes da equipe. Rodrygo também vestiu o número em algumas oportunidades, mas ficou fora da Copa por lesão.

Com o retorno do craque, a camisa mais emblemática da Seleção volta ao seu dono das últimas temporadas. Vinicius Júnior seguirá com a camisa 7, enquanto Matheus Cunha, que também era apontado como possível candidato ao número 10, vestirá a tradicional camisa 9.

Convocado para sua primeira Copa do Mundo, Endrick utilizará a camisa 19. Outra novidade é Rayan, que recebeu o número 26. Entre os remanescentes da base do time, Casemiro permanece com a camisa 5, Marquinhos com a 4 e Raphinha com a 11.

A numeração já será utilizada nos amistosos preparatórios contra Panamá e Egito, os últimos compromissos antes da estreia brasileira no Mundial.

Numeração da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

1 - Alisson

2 - Wesley

3 - Gabriel Magalhães

4 - Marquinhos

5 - Casemiro

6 - Alex Sandro

7 - Vinicius Jr.

8 - Bruno Guimarães

9 - Matheus Cunha

10 - Neymar Jr.

11 - Raphinha

12 - Weverton

13 - Danilo

14 - Bremer

15 - Léo Pereira

16 - Douglas Santos

17 - Fabinho

18 - Danilo Santos

19 - Endrick

20 - Lucas Paquetá

21 - Luiz Henrique

22 - Gabriel Martinelli

23 - Ederson

24 - Ibañez

25 - Igor Thiago

26 - Rayan

