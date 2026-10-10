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CBF divulga calendário do futebol masculino para 2027 com pausa para a Copa do Mundo Feminina

Interrupção atende ao plano de organização da sede do Mundial, segundo diretoria de competições da entidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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CBF divulga calendário do futebol masculino para 2027 com pausa para a Copa do Mundo Feminina
Autor A Série A do Campeonato Brasileiro começará mais cedo, com abertura marcada para 27 de janeiro e encerramento em 1º de dezembro - Foto: Érica Ramalho/Governo do Rio de Janeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última sexta-feira (9) o calendário oficial do futebol profissional masculino para a temporada de 2027. O principal diferencial do cronograma é a paralisação das competições nacionais durante a realização da Copa do Mundo Feminina, que será sediada no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho. A suspensão dos jogos atende a uma exigência da Federação Internacional de Futebol (Fifa), uma vez que 55 dos 78 locais selecionados para treinamentos e partidas do Mundial são comumente utilizados por clubes das quatro divisões do futebol brasileiro.

- leia mais: Paraná entra em alerta para tempestades a partir deste domingo (11)

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A Série A do Campeonato Brasileiro começará mais cedo, com abertura marcada para 27 de janeiro e encerramento em 1º de dezembro. Para acomodar a paralisação, o primeiro turno com 19 rodadas será disputado nos seis primeiros meses do ano. A primeira divisão fará uma pausa em 17 de junho e retomará as atividades em 28 de julho. Já a Série B terá início em 20 de março, interrompendo a competição na 13ª rodada, em 15 de junho, e retornando em 27 de julho, com término previsto para 27 de novembro.

As Séries C e D dão a largada em 4 de abril e terão suas partidas paralisadas apenas durante a primeira fase do Mundial Feminino, de 19 de junho a 10 de julho. A CBF pontuou que o calendário das divisões inferiores ainda pode passar por otimizações pontuais após o sorteio dos grupos da Copa, previsto para 11 de dezembro, quando serão definidos oficialmente os centros de treinamento das seleções participantes.

No formato do mata-mata nacional, a Copa do Brasil reúne 128 clubes e será disputada entre 6 de janeiro e 5 de dezembro, com os times da Série A entrando diretamente na quinta fase e os campeões estaduais de 2026 estreando a partir da segunda fase. A abertura oficial da temporada ocorrerá em 24 de janeiro com a disputa em jogo único da Supercopa Rei. Já os campeonatos estaduais ocorrem entre 10 de janeiro e 7 de março, período em que dividem datas com as primeiras rodadas do Brasileirão, enquanto as copas regionais ocorrem entre 24 de março e 13 de junho.

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De acordo com o diretor de Competições da CBF, Julio Avellar, a estrutura montada visa respeitar os compromissos internacionais e receber o torneio mundial com organização, garantindo racionalidade na distribuição das datas e flexibilidade para eventuais ajustes na temporada.

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