CBF divulga áudio do VAR da final da Copa do Brasil: 'Bate na barriga'

A CBF divulgou o áudio da checagem do VAR no polêmico lance em que o Corinthians pediu pênalti no duelo com o Flamengo, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, em São Paulo. Na jogada, a bola bate na mão do zagueiro Léo Pereira. Segundo a análise do árbitro de vídeo, a bola desvia na barriga do defensor antes do toque. A partida terminou em 0 a 0.

O lance aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo. O juiz Bráulio da Silva Machado, que pertence ao quadro da Fifa, não marcou a penalidade na hora nem depois de ouvir a opinião de Rodrigo DAlonso Ferreira, responsável pelo VAR, que não recomendou que ele revisse o lance no monitor.

O técnico Vítor Pereira ficou indignado com o fato do lance não ter sido assinalado. Na entrevista coletiva após o jogo, o comandante português do Corinthians respondeu às perguntas dos jornalistas com uma anotação dos nomes de cada um dos membros da arbitragem. Ele também aproveitou para criticar a decisão do árbitro em não aplicar o segundo amarelo para o volante João Gomes, do Flamengo, que estava pendurado e não joga a partida de volta.

"Em duas decisões, foram lesados mais de 30 milhões de corintianos. É preciso falar disso. Não vou falar de flores. Quero que falem disso", reclamou o português.

O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, também criticou a arbitragem por não marcar a penalidade. Ele apareceu para falar com jornalistas na zona mista após o jogo, o que não é comum.

"Todo mundo viu que a bola bateu no braço do jogador do Flamengo. É um absurdo, o braço está aberto, aumenta o espaço corporal e a bola sobraria para o Giuliano", reclamou o presidente do Corinthians. A revolta foi tanta que o VAR, para Duílio, não tem mais utilidade depois de não recomendar a penalidade.

O jogo de volta da final da Copa do Brasil acontece na próxima quarta-feira, dia 19, às 21h45 (horário de Brasília), no Maracanã. Em caso de novo empate, independentemente do placar, o título será decidido nas cobranças de pênalti.