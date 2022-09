CBF desmente informação que sondou Fernando Diniz para suceder Tite na seleção

(via Agência Estado)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quarta-feira que não realizou qualquer sondagem na contratação de Fernando Diniz, do Fluminense, para o comando técnico da seleção brasileira após a realização da Copa do Mundo do Catar. A informação havia sido dada pelo jornal espanhol Marca.

"Não é verdadeira a informação publicada pelo jornal Marca, nesta quarta-feira, sobre uma suposta sondagem para o cargo de técnico da seleção brasileira. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, informa que não tratou do assunto com nenhum profissional e reforça que a prioridade é dar as melhores condições para a Seleção na preparação para a Copa do Mundo FIFA Catar 2022."

Fernando Diniz tem feito um trabalho elogiado no comando do Fluminense, ocupando as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Seu estilo de jogo ímpar é visto com bons olhos por alguns torcedores, mas a falta de títulos deixa dúvidas.

A CBF, no entanto, não nega interesse no trabalho de Diniz. Apenas afirma que não fez sondagens no momento e que se concentra em levar a seleção brasileira ao título mundial após 20 anos.

Tite já afirmou reiteradas vezes que deixará o cargo ao término da Copa do Catar. O treinador diz que não apontará um substituto, mas gostaria que fosse um brasileiro.