CBF descarta corte imediato e estipula prazo de 15 dias para recuperação de Neymar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que Neymar não será cortado imediatamente da delegação que disputará a Copa do Mundo de 2026. Após debates na Granja Comary entre a noite de quarta-feira (27) e a manhã desta quinta-feira (28), a comissão técnica e o departamento de seleções optaram por dar um prazo de 15 dias para que o atacante se recupere de uma lesão muscular de grau dois na panturrilha direita. A aposta da entidade é que o camisa 10 atinja as condições físicas ideais a tempo de disputar a fase de grupos do Mundial.

-LEIA MAIS: Santos rebate médico da seleção e diz que Neymar pode voltar a jogar já neste domingo



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O período de observação estipulado pela comissão técnica coincide com a data limite imposta pela Fifa para alterações na lista de 26 convocados. O dia 12 de junho marca a véspera da estreia do Brasil contra o Marrocos e é o último momento possível para a substituição de um atleta lesionado. Até lá, o jogador passará por avaliações diárias, e sua permanência definitiva dependerá exclusivamente da resposta clínica ao tratamento.

De acordo com o chefe do departamento médico da seleção, Rodrigo Lasmar, o tempo de recuperação é estimado entre duas e três semanas, contadas a partir de agora. Com isso, a participação de Neymar no jogo de estreia é considerada improvável. O planejamento médico direciona o foco para o segundo compromisso da equipe na Copa do Mundo, marcado para o dia 19 de junho contra o Haiti, na cidade da Filadélfia.

O quadro clínico de Neymar causou desgaste nos bastidores. O estiramento ocorreu no dia 17 de maio, durante o confronto entre Santos e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Na véspera da convocação, o clube paulista enviou à CBF um relatório apontando que o atleta apresentava apenas um edema e estaria apto para o início dos treinos. A descoberta da lesão de grau 2, confirmada por exames de imagem logo após a apresentação em Teresópolis, gerou desconforto na confederação, que considerou as informações prévias insuficientes e equivocadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto o atacante concentra seus esforços no departamento médico, a seleção brasileira segue seu cronograma de preparação. Sem poder contar com seu principal jogador, o Brasil entra em campo neste domingo, às 18h, no Maracanã, para um amistoso contra o Panamá, marcando a despedida da torcida nacional. Na segunda-feira, a delegação viaja para os Estados Unidos, onde encerra o ciclo preparatório em um último amistoso contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland.