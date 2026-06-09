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CBF demite Rodrigo Cintra e Sandro Meira Ricci é o novo chefe da comissão de arbitragem

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 16:10:00 Editado em 09.06.2026, 16:18:37
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira, 9, uma mudança no comando da arbitragem nacional. Rodrigo Cintra deixou a presidência da Comissão de Arbitragem, conforme antecipado pelo Estadão, e o ex-árbitro Sandro Meira Ricci foi escolhido para assumir a função nos próximos meses.

A alteração foi oficializada por meio de comunicado divulgado no site da entidade. Na nota, a CBF agradeceu o trabalho desenvolvido por Cintra durante sua passagem pelo cargo e destacou os avanços registrados pela arbitragem brasileira no período em que esteve à frente da comissão.

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Para ocupar a vaga, a entidade apostou em um nome conhecido do futebol brasileiro. Ex-árbitro do quadro da Fifa, Sandro Meira Ricci estava trabalhando nos Estados Unidos, onde exercia a função de gerente de árbitros da Professional Referee Organization (PRO), empresa responsável pela gestão da arbitragem da Major League Soccer (MLS).

A experiência internacional foi um dos fatores que pesaram na escolha do novo comandante da arbitragem brasileira. Durante a carreira dentro de campo, Sandro participou de competições importantes do calendário mundial e integrou o quadro de árbitros da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

A CBF informou ainda que o processo de transição ocorrerá de forma gradual. Enquanto a mudança é concluída, as atividades da Comissão de Arbitragem seguirão normalmente, sem impacto sobre as competições organizadas pela entidade.

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A chegada de Sandro Meira Ricci acontece em um momento de debates frequentes sobre a atuação da arbitragem brasileira, especialmente em relação ao uso do VAR e aos critérios adotados em decisões de campo. A expectativa é que o novo chefe da comissão lidere ajustes e projetos voltados ao aperfeiçoamento do setor nos próximos anos.

VEJA A NOTA DIVULGADA PELA CBF NA ÍNTEGRA:

"A Confederação Brasileira de Futebol informa que Rodrigo Cintra está deixando o comando da Comissão de Arbitragem da CBF. A CBF agradece a dedicação, o profissionalismo e os serviços prestados ao longo de sua gestão, período em que a arbitragem brasileira registrou avanços significativos, resultado de seu trabalho, empenho e liderança. A CBF informa que o ex-árbitro Sandro Meira Ricci, que nos últimos anos ocupou a função de gerente de árbitros na Professional Referee Organization (PRO), empresa contratada pela Major League Soccer (MLS), assumirá suas funções. Até a conclusão da transição, as atividades da Comissão de Arbitragem seguirão normalmente, sem qualquer prejuízo às competições em andamento."

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