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CBF define datas e horários das semifinais da Copa do Brasil

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
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CBF define datas e horários das semifinais da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, neste domingo (27), as datas e horários da Copa do Brasil para as partidas das semifinais entre Palmeiras e Vasco, e Grêmio contra o Atlético-MG. Todos os quatro jogos serão realizados nos dois primeiros finais de semana de novembro.

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As partidas de ida acontecem no dia 01 de novembro, em um domingo, com mandos de Palmeiras e Grêmio. O duelo entre paulistas e cariocas começa às 16h, no Nubank Parque, em São Paulo. Enquanto gremistas e atleticanos se enfrentam às 18h30 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Os jogos de volta acontecem no final de semana seguinte. Atlético-MG e Grêmio se encaram no dia 07 de novembro, em um sábado, às 18h, na Arena MRV. Já o Vasco e Palmeiras fazem o jogo decisivo às 17h, do dia 08, em São Januário.

Pela primeira vez na história, a decisão acontece em jogo único, no dia 6 de dezembro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O horário ainda não foi definido pela entidade máxima do futebol brasileiro.

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O Vasco tenta retornar à grande decisão pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, o gigante do Rio de Janeiro foi derrotado pelo Corinthians, em pleno Maracanã, e ficou com o vice-campeonato. A equipe tem apenas um troféu do torneio, conquistado em 2011. Já o Palmeiras tenta o quinto título de sua história, após conquistas em 1998, 2012, 2015 e 2020.

Do outro lado, o Grêmio carrega uma das histórias mais vitoriosas da competição. O time do Rio Grande do Sul conquistou o torneio cinco vezes em nove finais. A última taça veio justamente com Renato Gaúcho, que retornou ao time recentemente, em 2016. O Atlético-MG tem quatro finais e dois títulos levantados, em 2014 e 2021.

VEJA AS DATAS E HORÁRIOS DAS SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL

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IDA

01/11 - Palmeiras x Vasco, domingo, às 16h - Nubank Parque, em São Paulo

01/11 - Grêmio x Atlético-MG, domingo, às 18h30 - Arena do Grêmio, em Porto Alegre

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VOLTA

07/11 - Atlético-MG x Grêmio, sábado, às 18h - Arena MRV, em Belo Horizonte

08/11 - Vasco x Palmeiras, domingo, às 17h - São Januário, no Rio de Janeiro

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