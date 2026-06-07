Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
FORA DA COPA

CBF confirma corte de Wesley; Éderson herda vaga na seleção para o Mundial

Lateral-direito machucou o músculo adutor da coxa esquerda no amistoso contra o Egito

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 13:17:28 Editado em 07.06.2026, 13:27:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

CBF confirma corte de Wesley; Éderson herda vaga na seleção para o Mundial
Autor Wesley foi desconvocado após lesão confirmada - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O lateral-direito Wesley, da Roma, foi desconvocado da seleção brasileira e está fora da Copa do Mundo de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o corte neste domingo, após o jogador ser diagnosticado com uma lesão na perna esquerda. Para preencher a vaga no elenco, o técnico Carlo Ancelotti convocou o volante Éderson, da Atalanta.

-LEIA MAIS: Brasil supera o Egito por 2 a 1 no último amistoso antes da Copa do Mundo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O problema físico ocorreu durante o último amistoso de preparação do Brasil antes do Mundial, disputado contra o Egito, na cidade de Cleveland. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Wesley sentiu dores e pediu para deixar o gramado, sendo substituído por Danilo.

O atleta recebeu os primeiros atendimentos ainda em campo pela equipe do médico Rodrigo Lasmar e foi consolado pelos companheiros no banco de reservas. Posteriormente, exames de imagem e uma ressonância magnética constataram uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda do jogador.

A reposição escolhida por Ancelotti surpreende por deslocar a vaga para o meio-campo. O treinador optou por não acionar os especialistas da posição que constavam na pré-lista da comissão técnica, como os laterais-direitos Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O documento prévio enviado à Fifa também incluía alternativas para o sistema defensivo central, com nomes como Alex Ribeiro (Lille), Léo Ortiz (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Natan (Real Betis), Thiago Silva (Porto) e Vitor Reis (Girona).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
carlo ancelotti convocação seleção brasileira Copa do Mundo 2026 futebol brasileiro LESÃO Wesley
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV