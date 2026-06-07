CBF confirma corte de Wesley; Éderson herda vaga na seleção para o Mundial

O lateral-direito Wesley, da Roma, foi desconvocado da seleção brasileira e está fora da Copa do Mundo de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o corte neste domingo, após o jogador ser diagnosticado com uma lesão na perna esquerda. Para preencher a vaga no elenco, o técnico Carlo Ancelotti convocou o volante Éderson, da Atalanta.

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O problema físico ocorreu durante o último amistoso de preparação do Brasil antes do Mundial, disputado contra o Egito, na cidade de Cleveland. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Wesley sentiu dores e pediu para deixar o gramado, sendo substituído por Danilo.

O atleta recebeu os primeiros atendimentos ainda em campo pela equipe do médico Rodrigo Lasmar e foi consolado pelos companheiros no banco de reservas. Posteriormente, exames de imagem e uma ressonância magnética constataram uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda do jogador.

A reposição escolhida por Ancelotti surpreende por deslocar a vaga para o meio-campo. O treinador optou por não acionar os especialistas da posição que constavam na pré-lista da comissão técnica, como os laterais-direitos Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo.

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O documento prévio enviado à Fifa também incluía alternativas para o sistema defensivo central, com nomes como Alex Ribeiro (Lille), Léo Ortiz (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Natan (Real Betis), Thiago Silva (Porto) e Vitor Reis (Girona).