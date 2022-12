CBF confirma Botafogo-SP na Copa do Brasil e sorteio definirá Guarani ou Criciúma

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) surpreendeu nesta segunda-feira ao revelar um documento no qual confirmava a presença do Botafogo-SP na Copa do Brasil de 2023. De quebra, a entidade revelou que Guarani e Criciúma disputarão a última vaga do torneio via sorteio.

continua após publicidade .

"Conforme regulamento da competição, 10 vagas para a Copa do Brasil 2023 são para clubes classificados via RNC de 2023. A CBF verificou que os clubes Criciúma Esporte Clube e o Guarani Futebol Clube estão empatados na disputa pela 10ª vaga pelo RNC 2023 e não há um critério de desempate definido em regulamento. Diante desse ponto omisso no regulamento, considerando os critérios de justiça, isonomia e para assegurar maior segurança jurídica, a CBF decidiu realizar um sorteio entre o Criciúma Esporte Clube e o Guarani Futebol Clube para definir o clube que ficará com a 10ª vaga", diz a entidade em nota.

COMO FICOU?

continua após publicidade .

Em um primeiro momento, o Guarani estaria na Copa do Brasil através do Paulistão, em uma das três vagas disponibilizadas para a Federação Paulista de Futebol (FPF), enquanto o Criciúma entraria por sua colocação no ranking da CBF.

Aconteceu que a FPF tem direito a quatro vagas, uma delas pelo Troféu do Interior. Campeão, o Ituano entraria na Copa do Brasil por ela. No entanto, como ficou entre os três primeiros (tirando Palmeiras, São Paulo e Corinthians) no Paulistão, acabou garantindo sua vaga pelo estadual, ao lado de Red Bull Bragantino e São Bernardo.

Com isso, o Guarani ficou fora e o Botafogo-SP herdou a vaga do Troféu do Interior por ter sido vice-campeão do torneio. A confirmação, no entanto, veio apenas nesta segunda-feira, após a CBF publicar o regulamento da Copa do Brasil 2023.

Coube à entidade, então, definir como ficaria a última vaga através do ranking, já que Criciúma e Guarani aparecem empatados. Sem um critério definido, a entidade definiu por realizar um sorteio para decidir o último participante da Copa do Brasil. A data, no entanto, ainda não foi divulgada.