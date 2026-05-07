CBF confirma alteração no mando de jogo do Santos contra o Coritiba para a Neo Química Arena

A CBF confirmou, nesta quinta-feira, a mudança do jogo da partida de Santos e Coritiba para o estádio do Corinthians. O clube conseguiu o aval da entidade e acertou também a locação da Neo Química Arena para o confronto.

A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, não teve alteração de dia nem de horário. Assim, a equipe do técnico Cuca faz o primeiro jogo de domingo (próximo dia 17), às 11h.

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A ideia da mudança tem como objetivo obter mais público e uma maior arrecadação. Nenhum dos grandes da metrópole paulistana vai jogar na capital neste dia. No domingo, o Corinthians desafia o Botafogo no estádio Nilton Santos. Um dia antes, o São Paulo visita o Fluminense, enquanto o Palmeiras recebe o Cruzeiro em Barueri.

A mudança foi oficializada e já consta no site da CBF. Agora, a diretoria do Santos promete divulgar, em breve, o esquema para a venda de ingressos visando o duelo.

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Este encontro ganha importância pelo fato de ser o último jogo de Neymar antes da convocação da lista final do técnico Carlo Ancelotti definindo os jogadores que vão integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano.

Em situação delicada no Brasileirão, o conjunto santista ocupa a 16ª posição, com 15 pontos. O time tem a mesma pontuação do Corinthians (17º), primeira equipe na zona de rebaixamento, mas aparece uma colocação acima pelos critérios de desempate.