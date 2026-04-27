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CBF aumenta gastos e tem déficit de R$ 182,5 milhões em 2025, aponta balanço

Escrito por Ricardo Magatti (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 18:02:00 Editado em 27.04.2026, 18:13:44
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A CBF terminou 2025 com déficit de R$ 182,5 milhões, segundo apontou balanço financeiro aprovado pelos representantes das 27 federações em assembleia realizada nesta segunda-feira, 27.

A confederação, que havia registrado superávit de R$ 107 milhões em 2024, atribui o déficit a "grandes investimentos realizados para a regularização de passivos deixados por gestões anteriores."

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Parte importante do aumento de despesas operacionais de 111% tem relação com os R$ 80 milhões que a entidade teve de pagar ao Icasa, que ganhou processo contra a confederação referente ao não acesso à Série A em 2014.

O time de Juazeiro do Norte, quinto colocado na Série B de 2013, argumentou que a CBF cometeu um erro que impediu que a equipe fosse promovida à Série A naquele ano e foi indenizado.

A Justiça entendeu que o Icasa estava certo no caso envolvendo o Figueirense por suposta escalação irregular do jogador Luan na partida entre o clube catarinense e o América-MG. A alegação era de que o jogador havia atuado tendo contrato vigente com outro clube.

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Mesmo se não houvesse a indenização destinada ao Icasa, a CBF fecharia 2025 no vermelho em mais de R$ 100 milhões. Muitas despesas também estão relacionadas à seleção brasileira.

Foram investidos R$ 27 milhões em despesas logísticas pelo aumento de viagens da equipe comandada por Carlo Ancelotti para as Eliminatórias da Copa do Mundo e amistosos; R$ 13 milhões em marketing e R$ 9 milhões em tecnologia e serviços de consultoria institucional, esportiva, assessoria jurídica, de comunicação.

As receitas referentes ao contrato com a Nike, o maior da história da confederação com a fornecedora de material esportivo, foram antecipadas ao exercício de 2024. Isso atrapalhou a entidade no ano passado. O acordo em questão pode render até R$ 1 bilhão por ano, considerando também os ganhos com royalties referentes à venda das camisas da seleção brasileira.

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O diretor financeiro da CBF, Valdecir de Souza, alega que os gastos são necessários para "buscar eficiência na nova gestão", com "receitas crescentes" no futuro.

"Fez-se necessário gastar para buscar eficiência na nova gestão: resultados futuros, receitas crescentes, para que possamos fazer o que é mais importante, que é investir no futebol. Durante a Assembleia, acho que todos perceberam este ambiente novo, essa nova gestão, a vontade de fazer acontecer, de ter uma CBF com modernidade comparável às grandes confederações, como a FIFA. É o protagonismo da CBF que precisamos retomar", disse.

"Enfrentamos problemas e assumimos o compromisso de reorganizar finanças, regularizar dívidas trabalhistas e com clubes. Este investimento vai nos trazer frutos", afirmou o presidente Samir Xaud.

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A bilionária entidade que comanda o futebol brasileiro apresentou receita bruta de R$ 1,7 bilhão, R$ 200 milhões a mais do que em 2024.

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