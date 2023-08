CBF atende ao pedido e muda dérbi entre Guarani e Ponte Preta para sábado na Série B

Antes marcado para a sexta-feira, 1º de setembro, às 21h30, o dérbi entre Guarani e Ponte Preta, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi transferido para sábado (dia 2), às 18h, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

A CBF atendeu ao pedido do Guarani, que trabalhou pela mudança logo após a divulgação da tabela detalhada. A diretoria temia que o horário afastasse o público do estádio e convenceu a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a emissora responsável pela alteração.

O Dérbi 206 deve registrar o maior público do Brinco de Ouro na temporada, já que contará com torcida única, assim como ocorre nos clássicos da capital e Santos. O recorde na temporada foi no jogo contra o Palmeiras, pelo Paulistão, com 12.593 torcedores. No primeiro turno, Guarani e Ponte Preta se enfrentaram no Moisés Lucarelli e empataram por 1 a 1.

O Guarani ocupa a sétima colocação com 40 pontos, três a menos do que o Juventude, quarto colocado. Antes do dérbi, o time entra em campo contra o Sampaio Corrêa, no sábado, às 17h, no Castelão, em São Luís (MA).

A Ponte Preta aparece em 14º lugar com 28 pontos, seis a mais do que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento em 17º com 22, mas um jogo a menos. O time paulista recebe o Londrina na sexta-feira, às 19h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).