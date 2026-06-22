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CBF anuncia volta do Brasileirão ainda com a Copa rolando e acaba com jogos tarde aos domingos

Escrito por Wilson Baldini Jr. (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 21:15:00 Editado em 23.06.2026, 02:38:47
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A CBF ousou ao desmembrar a tabela da 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ao marcar quatro jogos com a Copa do Mundo ainda sendo disputada. No dia 16 de julho (quinta-feira), jogam Botafogo x Santos, Vitória x Vasco (ambos às 19h30) e Mirassol x Grêmio (21h30). Dia 17, às 21h30, será a vez de Fluminense x Red Bull Bragantino.

A final do Mundial é dia 19. Com isso, o Santos poderá atuar sem Neymar, caso o Brasil alcance a semifinal do Mundial.

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O líder Palmeiras será o último a ir a campo, fechando a rodada no dia 23 de julho, quando o campeão mundial já estará definido. A equipe de Abel Ferreira visita o Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira.

Neste mesmo dia, outro Paulista entra em ação, mas um pouco mais cedo. O Corinthians recebe o Remo na Neo Química Arena às 19h30. Já o São Paulo joga no dia 22, às 21h30, em local ainda sem definição. No mesmo horário e dia a Chapecoense recebe o Flamengo e o Cruzeiro visita o Internacional. Em 21 de julho, só um jogo está marcado. Será Atlético-MG x Bahia, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Outra novidade da CBF é jogos mais cedo aos domingos, atendendo reclamação dos clubes. Ninguém entrará em campo além das 19h30 no fechamento do dia.

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