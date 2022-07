CBF afasta VAR após Palmeiras enviar ofício questionando erros contra o São Paulo

(via Agência Estado)

Impedimento de Calleri no momento do lançamento de Miranda. Uma possível falta do argentino em disputa de bola com Gustavo Gómez. Contato do zagueiro com o atacante dentro da grande área foi para marcação de falta? Estas são algumas dúvidas levantadas pelo Palmeiras, que enviou, nesta sexta-feira, um ofício para a CBF para reclamar da arbitragem e do VAR na partida desta quinta-feira, no Allianz Parque, contra o São Paulo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Na noite desta sexta-feira, a CBF anunciou o afastamento de Emerson de Almeida Ferreira e Marcus Vinicius Gomes, responsáveis pelo VAR no Choque-Rei. Eles estavam escalados para o duelo entre Athletico-PR e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. No clássico pelo torneio mata-mata, após sugestão do VAR, o árbitro Leandro Pedro Vuaden marcou pênalti de Gustavo Gómez em Calleri, o que propiciou a Luciano marcar o gol do São Paulo, diminuindo a vantagem palmeirense para 2 a 1. Com o placar agregado em 2 a 2 a disputa da vaga nas quartas de final foi para os pênaltis e a classificação ficou com o time do Morumbi.

"Designados originalmente, Emerson de Almeida Ferreira e Marcus Vinicius Gomes estão sob avaliação de seu desempenho técnico. Como existe tempo hábil para nova designação, os substitutos serão Daiane Caroline Muniz dos Santos (VAR) e Fabrício Porfírio de Moura (AVAR)", explicou a CBF em ofício.

A diretoria palmeirense, que reuniu fotos e vídeos dos lances, solicitou também os áudios da comunicação entre árbitro e a equipe de VAR. Além da perda da vaga, o Palmeiras alega que também vai ter um prejuízo financeiro por causa da eliminação.

O Palmeiras vai fechar a 17ª rodada do Brasileirão na segunda-feira, diante do Cuiabá, às 20 horas, no Allianz Parque. O time lidera a competição, com 30 pontos, um a mais que o Corinthians.