CBF afasta Daronco e árbitro de vídeo após polêmicas em Palmeiras x Vasco

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu afastar o árbitro Anderson Daronco e o responsável pelo VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, das próximas rodadas da Série A e da Copa do Brasil. A medida foi tomada nesta terça-feira, na esteira de fortes contestações da diretoria do Vasco sobre a atuação da equipe de arbitragem na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no último domingo, pelo confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Allianz Parque.

Embora a entidade negue oficialmente a suspensão, o clube carioca e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) foram notificados internamente de que a dupla permanecerá fora de jogos de primeira linha por prazo indeterminado. Daronco, contudo, ainda cumprirá a escala prévia que já havia sido homologada para comandar o duelo entre Avaí e São Bernardo, válido pela 37ª rodada da Série B.

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A punição foi sacramentada após um encontro de mais de cinco horas na sede da CBF. A comitiva vascaína contou com a presença de Alan Belaciano, presidente da Assembleia Geral do clube, acompanhado por Rubens Lopes e Leonardo Ferraz, presidente e vice da Ferj. O grupo se reuniu com o mandatário da entidade, Samir Xaud, com o diretor executivo Helder Melilo e, posteriormente, com Sandro Meira Ricci, chefe da Comissão de Arbitragem.

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O descontentamento do Vasco se concentrou em lances capitais da partida em São Paulo, como um toque de mão de Barboza dentro da área que não resultou em pênalti, a expulsão de Saldivia e a falta de critério disciplinar na aplicação de cartões, com destaque para uma infração de Marlon Freitas na etapa inicial que não foi advertida. Logo após o encerramento do confronto, membros da diretoria e comissão técnica demonstraram forte indignação, com declarações públicas do diretor Admar Lopes classificando os episódios como inaceitáveis e criticando a omissão do árbitro de vídeo.

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Com a vantagem alviverde construída no jogo de ida, a vaga na grande final do torneio nacional será decidida no próximo domingo, 8 de novembro, em São Januário, às 17h.