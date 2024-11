CBF afasta árbitros após polêmicas em jogos de Palmeiras, Flamengo e Fluminense no Brasileirão

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou três árbitros e quatro assistentes de vídeo após a realização de oito dos dez jogos da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no fim de semana. Eles foram tirados da escala por tempo indeterminado para "reavaliação de desempenho técnico". Entre os profissionais estão Ramon Abatti Abel e Pablo Ramon, juiz de campo e VAR, respectivamente, de Palmeiras x Fortaleza, no sábado, no Allianz Parque. O confronto terminou empatado por 2 a 2, com dois pênaltis polêmicos para o time paulista.

A informação foi divulgada primeiro pelo site UOL. Segundo apurou o Estadão, os times não foram informados pela CBF a respeito do afastamento desses árbitros. O Palmeiras abriu o placar sobre o Fortaleza ainda no primeiro tempo, com Raphael Veiga, de pênalti. Flaco López caiu na área após dividida com o zagueiro Titi e Ramon Abatti Abel assinalou penalidade máxima, gerando muita reclamação do time visitante.

Na segunda etapa, o árbitro marcou novo pênalti após ser chamado pelo VAR Pablo Ramon para conferir no vídeo um desvio na mão de Yago Pikachu dentro da área. Bem posicionado em campo, o juiz entendeu como lance normal, sinalizando que o jogador do Fortaleza estava com o braço recolhido, mas mudou de ideia depois de ver a jogada em câmera lenta.

Outro lance citado, mas desta vez contra o Palmeiras, é de uma possível agressão de Emmanuel Martínez, do Fortaleza, nas costas de Richard Ríos - na metade do segundo tempo. Ramon Abatti Abel não foi ao VAR ou advertiu o jogador argentino em campo.

Braulio da Silva Machado e o VAR Diego Pombo Lopez, que atuaram na vitória do Flamengo por 4 a 2 sobre o Juventude, no Maracanã, também foram afastados. A partida foi marcada pelo pênalti polêmico sobre Gerson, no primeiro tempo, enquanto o placar estava 1 a 1. Outro lance reclamado pelo time de Caxias do Sul foi a expulsão de Nenê, por reclamação.

Já o árbitro Flávio Rodrigues de Souza e os assistentes de vídeo Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e José Claudio Rocha Filho são outros que foram para a "geladeira". Eles atuaram em Vitória 2 x 1 Fluminense. O gol que garantiu os três pontos para a equipe baiana saiu da marcação de um pênalti para lá de duvidoso ao fim do segundo tempo. Alerrando cobrou e garantiu o triunfo dos rubro-negros.

Destes sete profissionais, Diego Pombo e Rodrigo Guarizo atuariam como VAR em jogos da Série B, nesta segunda-feira. Os árbitros estavam escalados para os confrontos América-MG x Sport e Ituano x Santos. A CBF comunicou que eles estão "sob avaliação do seu desempenho técnico", após as partidas do fim de semana e, por isso, não trabalharão nas partidas que estavam originalmente designados nesta semana.