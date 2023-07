CBF adia dois jogos da Série B por causa de mal tempo e problemas em aeroportos

Siga o TNOnline no Google News

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou nesta quinta-feira dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro que estavam marcados para sexta. As duas partidas envolvem times de Santa Catarina, um dos estados mais atingidos por um ciclone extratropical, que vem causando ventos de até 90 km/h e problemas em aeroportos.

Em comunicado divulgado nesta quinta, a CBF alegou "inviabilidade das realizações das partidas na data programada, por questões de força maior, devido às situações climáticas na região de Santa Catarina, impossibilitando as viagens dos clubes" e adiou Botafogo-SP x Chapecoense e CRB x Avaí.

Apesar de jogarem fora de casa nesta rodada, as duas equipes catarinense não conseguiram embarcar. Além do mal tempo que está afetando todos os aeroportos do estado, o Aeroporto de Florianópolis teve a pista danificada depois de um avião derrapar nesta quarta, o que culminou em muitos cancelamentos e atrasos.

As novas datas e horários dos confrontos serão definidas posteriormente em uma reunião entre os clubes e a CBF. Outros jogos que irão acontecer no Sul do País, como Criciúma x Guarani e Juventude x ABC, não sofreram alterações.